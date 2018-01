Regisseurin Barbara-David Brüesch ist fasziniert von dem Übersinnlichen und Utopischen des Stücks. Ihr ist es wichtig, Klassiker immer so zu inszenieren, dass sie im Heute ankommen. (Foto: Jos Schmid)

Die Regisseurin Barbara-David Brüesch (kleines Bild) bringt mit dem «Käthchen von Heilbronn» das grosse historische Ritterschauspiel von Heinrich von Kleist nach Winterthur. Vergangenen Donnerstag fand die Premiere des Stücks, das laut Barbara-David Brüesch als schwer inszenierbar gilt, im Theater Kanton Zürich statt. Die Tournee führt weiter nach Chur, Aarau, Thun, Baden und Zürich. Am 6. und 8. März ist die Darbietung wieder in Winterthur zu sehen.

Positive Rückmeldungen

Die Umsetzung des Klassikers aus dem Jahre 1810 sei Barbara-David Brüesch gelungen. Trotzdem: «100 Prozent zufrieden bin ich aber nie». Die Reaktionen des Publikums der vergangenen Vorstellungen seien sehr positiv gewesen. Besonders freut sich die Regisseurin, dass auch junge Leute den Weg ins Theater fanden und sich amüsierten. «Ich hätte nicht erwartet, dass so viel gelacht wird», erzählt die 42-Jährige.

Für Barbara-David Brüesch ist «Das Käthchen von Heilbronn» die sechste Inszenierung am Theater Kanton Zürich. Die in Zürich lebende Regisseurin greift auf der Bühne gerne grosse Frauenschicksale auf. Nach «Nora» und «Endstation Sehnsucht» ist Kleists «Käthchen von Heilbronn» bereits das dritte Stück dieser Art. «Alle drei sind in einem gewissen Sinne Emanzipationsgeschichten. Dieses Thema ist heute leider nach wie vor nicht abgeschlossen», erklärt Barbara-David Brüesch ihre Wahl.

Kontrast zur Rationalität

Was sie am aktuellen Stück besonders fasziniere, sei das Fantastische, Übersinnliche und Utopische. Sie sagt: «Unsere heutige Zeit ist sehr rational. Die Liebe ist ein hart umkämpfter Markt geworden. Man ist stets auf der Suche nach Optimierung.» Die bedingungslose Hingabe – wie sie im «Käthchen von Heilbronn» vorkommt – beschreibe eine Angst, aber auch Sehnsucht von vielen.

«Die Sehnsucht nach einem Gegenüber ist heute noch immer vorhanden.» - Barbara-David Brüesch

Diese absolute, vorbestimmte Liebe ist eines der Hauptthemen in Kleists Ritterschauspiel. Doch existiert sie überhaupt? Oder ist sie nur eine Projektion? Und wenn es sie gibt, wie ist sie in der Realität haltbar? Diese Fragen sollen auch das Publikum umtreiben. «Die Sehnsucht nach einem Gegenüber ist heute noch immer vorhanden. Deshalb kommt das Stück auch so gut an», meint die Regisseurin Barbara-David Brüesch.

Wechselbad der Emotionen

Heinrich von Kleist schaffte mit seinem Werk ein Märchen für Erwachsene, das von Humor und Ernst zugleich geprägt ist. Täuschung und Enttäuschung machen sich ebenso breit wie Käthchens unsterbliche Zuneigung zum Ritter.

Bei der Realisierung des Stücks seien die Schauspieler darum besonders gefordert, das Wechselbad der Emotionen authentisch auf die Bühne zu bringen. Doch auf die Darsteller warten noch weitere Schwierigkeiten.

Gibt es eine vorbestimmte, absolute Liebe? Die Frage wird zum Hauptthema im «Käthchen von Heilbronn». (Foto: Toni Suter/T+T Fotografie)

Wirkung durch die Sprache erzeugt

Als herausfordernd zeigte sich laut der Regisseurin auch die Sprache Kleists. «Die Sätze sind sehr verschachtelt. Die Texte so zu sprechen, dass sie sowohl die richtigen Emotionen wie auch den Sinn transportieren, gab mehr Arbeit als erwartet», stellt die Bündnerin fest. Kleists Zerrissenheit, sein zersplittertes Denken und seine Gewalterfahrungen seien in seiner Sprache immer spürbar. Eine Anpassung der Formulierungen hätte daher dem Stück seine Wirkung genommen.

Natürlich soll das Werk auf eine moderne Art dargestellt werden. «Man geht ja nicht ins Museum, sondern ins Theater», betont Barbara-David Brüesch. Ihr sei es wichtig, Klassiker so zu inszenieren, dass sie im Heute ankommen.