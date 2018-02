Rund um den Bahnhof Winterthur wird es, was Baustellen betrifft, noch nicht ruhiger. Aber dennoch ist ein Ende in Sicht. Heute Dienstag, 20. September, fand der Spatenstich für die «Rampe 21» statt. Hierbei handelt es sich um die letzte Bauetappe im Zuge der Neugestaltung Bahnhof Winterthur.

Anlässlich des Baustarts wurde von der Stadt eine Sitzbank gespendet, auf der Anwohner die Bauarbeiten, die bis 2021 dauern sollen, gemütlich beobachten können.

Drei grosse Teilprojekte stehen im Rahmen dieses Bauprojekts noch auf dem Plan.

Personenunterführung und Veloquerung Nord

Zwischen Rudolfstrasse und Bahnhofplatz Nord entsteht eine neue Personenunterführung. Mit 17,5 Metern ist sie um ein Vierfaches breiter als die bestehende 4,5 Meter breite Unterführung. Damit vermag sie auch in Stosszeiten grosse Personenströme zu bewältigen. Die Zugänge zu den Perrons sind über breite Treppen und barrierefrei per Lift gewährleistet. Parallel zur Fussgängerunterführung wird die neue Veloquerung gebaut. Beide Bereiche sind räumlich miteinander verbunden. Es entsteht eine belebte unterirdische Zone, was die soziale Kontrolle und damit die Sicherheit der Passanten erhöht. Als trennende Elemente dienen Sitzgelegenheiten und acht Räume, die Platz für Gewerbe bieten. Von der Veloquerung und der Personenunterführung führen direkte Zugänge in die unterirdischen Velostationen.

Finanzierung Der Grosse Gemeinderat Winterthur hat für die Teilprojekte folgende Investitionsbeiträge bewilligt: - 6,48 Mio. Fr. als Beitrag an die Neugestaltung der Personenunterführung Nord - 31,28 Mio. Fr. für die Realisierung der Veloquerung Nord - 10,56 Mio. Fr. für die Neugestaltung der Rudolfstrasse und die Erstellung der Velostation Nord



Die Investitionsbeiträge gehen zu Lasten des Rahmenkredits Stadtraum Bahnhof. Im Mai 2009 hat die Winterthurer Bevölkerung den Rahmenkredit in der Höhe von 84 Millionen Franken deutlich gutgeheissen.

Neue unterirdische Velostation

Auf Seite Rudolfstrasse wird eine zusätzliche unterirdische Velostation gebaut. Der 180 Meter lange und acht Meter breite Raum erstreckt sich entlang der Rudolfstrasse und bietet Platz für 750 Fahrräder. Die bestehende Velostation auf der Seite des Bahnhofplatzes Nord bleibt während und nach der Bauphase in Betrieb.

Neugestaltung Rudolfstrasse

Die Rudolfstrasse wird zur Fussgängerzone und durch bauliche Massnahmen aufgewertet. Randsteine verschwinden, Strasse, Gehsteige und angrenzender Privatgrund bilden eine Einheit. Es entsteht eine Flaniermeile mit Sitzgelegenheiten und Platz für Gastronomie.



Während der Bauphase sind der Zugang zu den Perrons und die Fussgängerverbindung zwischen Rudolfstrasse und Bahnhofplatz Nord durchgehend gewährleistet. Ab Juni 2018 führt im Bereich der Parkhausrampe eine provisorische Fussgängerüberführung über die Gleise und zu den Perrons. (sag./red.)