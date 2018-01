Seit über 30 Jahren bringt der Verein Jazz in Winterthur Musikgrössen dieses Genres in die Eulachstadt. Für 2018 wagte sich der neue Vorstand an ein Projekt heran, das es so in der Region noch nie zuvor gegeben hatte. Er hatte ein Winter-Jazz-Fest auf die Beine gestellt, das dieses Wochenende am Freitag und am Samstag stattfand.

Formationen und Solo-Acts aus aller Welt

Das Festival Überjäm im Theater am Gleis brachte Schweizer Acts, aber auch Künstler aus New York, London, Moskau, Paris und Berlin unter ein Dach. Neben Jazz-Gruppen waren experimentelle Formationen und Solo-Acts zu hören und zu sehen.

Das Jazz-Festival fungierte auch als mögliches Sprungbrett für junge Talente, die dort die Chance erhielten, auf einer internationalen Bühne ihre innovativen Kompositionen zu präsentieren. (red)