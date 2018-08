Die Helfer packen in der Steinberggasse am Montagnachmittag vor Festivalbeginn kräftig mit an. (Foto: Tanja Altenburger)

Das Getöse von Bohrmaschinen übertönt am Montagnachmittag das Gelände der Winterthurer Musikfestwochen. Karren, die mit grossen Brettern beladen sind, werden lautstark über den Asphalt gezogen. Auf den Bühnen werden die Scheinwerfer für die Shows, die ab Mittwoch beginnen, in Position gebracht. Mittendrin sind die lachenden Gesichter derer, die diesen Grossevent überhaupt erst möglich machen: die vielen freiwilligen Helfer.

Zehn Tage lässige Musik

Dominic Schmid ist gerade dabei, die Brunnen in der Steinberggasse mit Holzplatten zu bedecken. Er packt überall dort an, wo er gebraucht wird. «Das geht von diesen Holzabdeckungen, über Lampen aufhängen, bis hin zu Kabel verlegen.» Für ihn bedeuten die Musikfestwochen zehn Tage lang «lässige Musik».

Er freut sich deshalb besonders auf die deutsche Band Tocotronic. «Es ist auch ein gutes Gefühl mitanzupacken und zu sehen, was man rückblickend alles schon geschafft hat.» Für den 32-Jährigen ist es der erste Helfereinsatz am Festival.

Mithelfen ist Ehrensache

Anders ist das bei Annmarie Monnard. Sie ist bereits seit 16 Jahren als Freiwillige mit von der Partie. Die Sanitäterin ist gerade dabei, ihre medizinischen Utensilien im Sanitätshäuschen auf dem Kirchplatz einzurichten. Für sie ist das Mithelfen eine Ehrensache.

Die 38-Jährige nimmt sich für die zwei Wochen jeweils frei: «Die Einsätze können mit anderen beruflichen Verpflichtungen nur schlecht kombiniert werden.» An die Konzerte könne sie zwar nicht gehen, allerdings höre man die Musik trotzdem gut. «Das Beste an den Musikfestwochen ist aber jedes Jahr aufs Neue unser Helferteam.»

«Das Beste ist die Community»

So geht es auch Johannes Lauinger. Der 33-Jährige sitzt versteckt hinter dem Sanitätshäuschen auf einer Festbank, beschriftet Klebebänder und spannt Lichterketten um die Stützbalken. Er ist für die Putzequipe am Festival verantwortlich und dieses Jahr zum sechsten Mal dabei. «Das Beste an den Musikfestwochen ist die Community, die jedes Jahr mit ganzem Herzen dabei ist und über 300 Stunden freiwillig mitanpackt.» Oft werde er gefragt, ob es nicht schlimm sei, an einem so grossen Event die Toiletten zu reinigen. Das sei aber kein Problem: «Die Leute benehmen sich auch. Man kommt her, um Musik zu hören, nicht um Radau zu machen.»

Am Ende eines Einsatzes freuen sich Johannes Lauinger und seine Kollegen auch immer darauf, miteinander auf die harte Arbeit anzustossen und so den Teamgeist zu stärken: «Wenn die Anstrengung vorbei ist, gönnen wir uns auch ein Bier oder ein Glas Wein, bevor es dann am folgenden Tag mit der nächsten Schicht schon wieder weitergeht.»