Der Film «Ava» feiert mit der Vorstellung am 11. Februar Winterthurer Premiere.

Für viele Teenager ist die Pubertät eine aufwühlende Zeit. Wie Mädchen das Aufwachsen erleben, behandelt das Kino Nische in Winterthur diesen Monat. Unter dem Motto «Girls» zeigt das alternative Kino vier Filme (siehe Box unten), in denen jeweils ein starker, weiblicher Charakter die Hauptrolle spielt.

Sarah Stutte, Kommunikationsverantwortliche des Kino Nische, sagt: «Die Filme sollen die Gefühlsachterbahnen und widersprüchlichen Emotionen eines Mädchens beim Erwachsenwerden aufzeigen.»

Die Frauenrolle stärken

Bestimmte Kriterien für die Filmauswahl habe es keine gegeben. «Es war uns wichtig, dass in allen eine starke weibliche Figur gezeigt wird», berichtet Sarah Stutte. Gerade in Hollywood, aber auch hier in der Schweiz, sei die Wertschätzung von Frauen im Filmbusiness immer noch gering.

Der «Girls»-Monat sei nun schon der zweite des Kino Nische, in dem diese Feststellung thematisiert werde. «Frauen und Mädchen, ob vor oder hinter der Kamera, sollen endlich richtig gehört und ernst genommen werden. Das wollen wir mit unseren Filmen zum Ausdruck bringen», betont Sarah Stutte.

Sie hofft auf grosses weibliches Publikum. «Vor allem Mädchen sollen merken, dass sie nicht die Einzigen sind, die mit dem Erwachsenwerden kämpfen. Es ist unser Ziel zu zeigen, dass alle Frauen und Mädchen Wertschätzung verdient haben», sagt Sarah Stutte.