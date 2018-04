Winterthur wird vom 6. bis 8. April wieder zu einem Ort für Geniesser. Dann ist die Reithalle Schauplatz für die Cucina e Tavola. Gourmets, Hobbyköche und Interessierte treffen aufeinander, um Genuss, Gastlichkeit und Lifestyle auszuleben.

Über hundert Händler, Dienstleister und Produzenten präsentieren dem Publikum ihre Produkte rund um die Themen Essen, Trinken, Küche, Tisch und Wohnkultur. Zwei Aussteller der Messe sind die Alachska GmbH aus Seuzach und Wintibier. Während Magdalena Pfoster frischen Wildlachs am dreitägigen Delikatessen-Event anbietet, bringt Urs Hermann eine neue Bier-Kreation mit.

Wintibier bringt Eigenkreation mit

2013 gründete Urs Hermann Wintibier. Über die dafür kreierte Webseite, die sich rund ums Thema Bier dreht, vertreibt der 59-jährige St. Galler Schweizer Craft Bier aus der Region. Einmal im Monat organisiert er zudem Degustationen in der Couleur Bar an der Technikumstrasse. «Zuerst war da mein Interesse für die verschiedenen Biere und später speziell für die immer grösser werdende Auswahl an Craft Bieren. Durch den guten Kontakt zu regionalen Brauern und die Freude am Ausprobieren entstand die Idee, Wintibier ins Leben zu rufen», erzählt Urs Hermann.

Das erste eigene Wintibier Urs Hermann hat mit der Schlossbraui aus Nürensdorf ein Craft Bier kreiert. (Foto: PD)

An der Cucina e Tavola bietet er 60 Biere von 12 lokalen Brauereien an. «Als Gast wird auch die Momo Brauerei aus Balerna vor Ort sein», verrät der Bier-Liebhaber aus Winterthur. Dazu präsentiert Urs Hermann am Delikatessen-Event das erste Wintibier. Zusammen mit dem Braumeister Adrian Gnos von der Schlossbraui in Nürensdorf kreierte er ein eigenes Bier.

Hobby-Fischer verkaufen Lachs aus Alaska

Seit vielen Jahren bereisen Magdalena und Bruno Pfoster Alaska. Dort betreibt das Seuzemer Ehepaar eines ihrer Hobbys: das Wildlachs-Fischen. «Unseren Verwandten und Bekannten haben wir jeweils Lachs geschenkt», sagt Magdalena Pfoster. Weil immer mehr die Frage aufgekommen sei, ob man diesen auch kaufen könne, hätten sie 2009 die Firma Alachska GmbH gegründet. Über diese vertreibt das Ehepaar Pfoster verschiedene Lachs-Produkte. Magdalena Pfoster kennt deren Vorzüge: «Wildlachs hat etwa 90 Prozent weniger Fett als Zuchtlachs. Dazu werden in Alaska zum Erhalt der Lachsbestände strenge Fangquoten festgelegt.»

Seuzemer Hobby-Fischer Bruno und Magdalena Pfoster fangen Wildlachs in Alaska. (Foto: PD)

Die Familie Pfoster bringt an die Cucina e Tavola verschiedene Produkte ihres Sortiments mit – etwa Wildlachs-Brötli und Rotlachs, geschnitten und geräuchert, sowie warm geräucherten Königslachs und rohen Heilbutt. Kleine Häppchen können an der Geniesser-Messe probiert werden.

Dreitägiger Delikatessen-Event in Winterthur



Die Cucina e Tavola findet vom 6. bis 8. April in der Reithalle Winterthur statt. Weitere Informationen finden Sie hier.