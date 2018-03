Am Samstag, 10. März, spielt unter anderem die Winti-Band Pigeons on the Gate am Celtic-Festival.

Bald sind in der Alten Kaserne in Winterthur wieder Flöten, Gitarren und Dudelsäcke zu hören: Am Freitag, 9. und Samstag, 10. März steht ein weiteres Wochenende der Celtic Concerts und Sessions auf dem Programm.

Es ist bereits die dritte Saison, in der das Fest der keltischen Musik durchgeführt wird. Organisator Andreas Gröber ist dementsprechend stolz. «Jedes Jahr verzeichnen wir mehr Besucher als im Vorjahr. Unsere Zuhörer kommen längst nicht mehr nur aus Winterthur.»

Wir verlosen zwei Tagespässe für das Celtic-Wochenende vom 9. und 10. März. Machen Sie hier mit!

Zielsetzung wurde erreicht

Die Ziele, die er und das Celtic-Team sich bei der Gründung des Festival gesetzt hätten, wurden erreicht. «Wir wollten nationale, internationale und regionale Bands und Musiker an einem Festival zusammenbringen. Diesem Anspruch sind wir jedes Jahr gerecht geworden.»

Ziel sei es, in Zukunft noch mehr Zuhörer und Fans anlocken zu können. So würden nämlich Sponsoren aufmerksam auf den Event. «Es wäre schön, durch grössere Sponsoren unterstützt zu werden. Dadurch könnte die Konzertreihe noch mehr Reichweite erlangen», so Andreas Gröber.