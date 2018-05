Verleidet ist ihm das Sprücheklopfen auch nach so vielen Jahren nicht. «Nach wie vor finde ich es etwas vom Schönsten, einen Saal mit 600 Leuten zum Lachen zu bringen.» (Foto: Keystone)

Im Mai kommt der Aargauer mit seinem neuesten Programm iPeach in die Alte Kaserne Winterthur. (Foto: PD)

Seit vier Jahrzehnten schafft es Peach Weber, sein Publikum mit Liedern, Versen und Gags zum Lachen zu bringen. Auch mit 65 Jahren ist der Ruhestand für den Aargauer kein Thema. Im Gegenteil: Seit 2017 tourt er mit seinem neuesten Programm iPeach durch die Deutschschweiz. Am Montag und Dienstag, 14. und 15. Mai, macht er Halt in der Alten Kaserne in Winterthur.

Als Komiker unterhalten Sie ein ganzes Publikum. Mit was kann man Sie eigentlich zum Lachen bringen?

Peach Weber: Am liebsten habe ich spontane Komik, die einfach passiert und das am besten im Kreis guter Freunde. Ansonsten bringen mich die deutschen Komiker Dieter Nuhr und Torsten Sträter zum Lachen.

Heisst das, Ihr privates Umfeld kennt Sie auch sonst als jemanden, der gerne Sprüche klopft?

Nur im kleinen Kreis. Ansonsten bin ich nicht der Typ, der an einem Fest auf dem Tisch steht und Witze erzählt. Das können andere besser. Ich suche mir eher ein paar Kumpels und dann wird’s lustig.

Wie geniessen Sie abseits der Bühne einen freien Tag am liebsten?

Ich mache dann jeweils eine Art «Klostertage», rede möglichst wenig, telefoniere nicht und arbeite nach Lust und Laune abwechslungsweise im Büro oder im Garten. Alles aber ohne Druck, einfach lustbetont.

Viele Ihrer Sprüche sind Kult geworden. Wie fallen Ihnen eigentlich die Pointen und Gags ein?

Lustigerweise kommen mir meistens unter der Dusche die besten Ideen, deshalb habe ich immer Block und Bleistift daneben parat. Wenn ich es nicht sofort aufschreibe, ist es weg und ich weiss dann nur noch, dass es eine gute Idee war.

Die Ideen sind Ihnen bis heute aber nicht ausgegangen. iPeach ist schon das 15. Bühnenprogramm. Worum geht’s?

Es geht einmal mehr um alle Alltagsthemen wie Reisen, Essen, Wandern oder Autofahren. Das beschäftigt alle Leute. Ausserdem sind wieder ganz neue Lieder und Gedichte dabei. Ein bunter Mix.

Apropos, wie stehen Sie zu technischen Geräten wie Smartphone & Co.?

Ich brauche sie nur dort, wo sie mir das Leben einfacher machen. Ich habe keine Lust, im Internet mehr als nötig herum zu surfen oder herum zu spielen. Dafür ist mir die Zeit zu schade.

Im Mai kommen Sie nach Winterthur. Was verbindet Sie mit der Stadt?

Ich habe durch einen Freund Winterthur als kulinarisch und kulturell vielfältige Stadt kennengelernt. Auch die Altstadt gefällt mir gut.

Inzwischen sind Sie 65 Jahre alt, aber der Ruhestand ist kein Thema. Ihre Abschiedsvorstellung haben Sie für 2027 geplant. Wie halten Sie sich bis dahin fit?

Ich halte mich gar nicht speziell fit. Ich hoffe einfach, dass ich noch ein paar Jahre mit Freude weitermachen kann. Nach wie vor finde ich es etwas vom Schönsten, einen Saal mit 600 Leuten zum Lachen zu bringen.

Und das scheint Ihnen nach wie vor zu gelingen. Die Abendvorstellung am 15. Oktober 2027 ist ausverkauft, für jene am Nachmittag gibt es noch Tickets. Wie schaffen Sie es, das Publikum stets bei der Stange zu halten?

Da ist natürlich viel Glück dabei, aber man darf auch nicht mit dem gleichen Programm zehn Jahre unterwegs sein. Ich habe immer wieder neue Programme gemacht und es gab immer ein paar Lieder, die den Leuten gefallen haben. Mein Publikum ist heute so durchmischt wie vor 40 Jahren. Es sind alle Generationen vertreten.

Und woran liegt es, dass Ihnen die Auftritte bisher selbst nicht verleidet sind?

Ich habe die Auftrittszahl etwas reduziert, sodass ich mich immer auf jeden Abend freue. Die Leute würden es sofort merken, wenn man das Programm nur noch emotionslos abspulen würde. Dann wäre man schnell weg vom Fenster.