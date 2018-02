Clowns, Superhelden, Pipi Langstrumpf, Feen, Piraten und Prinzessinnen – Sie alle versammelten sich an diesem Montagnachmittag für den Kinder-Fasnachtsumzug in der Winterthurer Altstadt.

«Fasnacht ist für jedermann», sagte Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) am letzten Freitag bei der Eröffnung der Fasnacht in Winterthur. Die jungen Fasnächtler schienen ihn beim Wort zu nehmen. Das zeigten die vielen bunten Kostüme, die sie an diesem Montagnachmittag zum Kinderumzug in der Altstadt trugen.

Auch für den Fakowi-Präsidenten Thomas Steffen ist es jeweils ein Highlight, wenn sich in der Steinberggasse Clowns, Superhelden, Pipi Langstrumpf, Feen und Piraten treffen. Ausgerüstet mit bunten Konfettitüten und Gehörschutz, warteten zahlreiche Kinder dort gespannt auf den Start des Umzugs und die Guggenmusik.

Bunte Papierschnipsel und volle Tüten

Um 14 Uhr ging es los. Und mit dem Umzug begann auch der Konfettiregen. Kaum war eine handvoll bunter Papierschnipsel geworfen, wurden sie sofort wieder eingesammelt. Die Tüten mussten schliesslich immer voll bleiben.

Kinderumzug an der Fasnacht Winterthur mit Guggenmusik und Konfettiregen. (Video: Tina Schöni)



Die Route des Umzugs führte von der Steinberggasse zur Obergasse, über die Marktgasse bis hin zum unteren Graben und von da aus weiter durch die Stadthausstrasse bis zum Guggenzelt auf dem Marktplatz. Dort gab es Verpflegung und die anschliessende Maskenprämierung.