Die Winterthurer Basketballerinnen wollen sich mit einem Sieg gegen Bellinzona auf Playoff-Kurs halten. Das Duell gegen die Tessinerinnen diesen Samstag in der Rennweg-Halle ist jedoch nicht einfach zu gewinnen. Nach drei Niederlagen zum Auftakt der Nationalliga-A-Meisterschaft übernahm Massimo Aiolfi die Leitung der Trainingseinheiten. Seither hat die Equipe aus Bellinzona acht von zehn Partien für sich entschieden und sich in der Tabelle auf den zweiten Platz empor gearbeitet.

Stark von zwei Amerikanerinnen abhängig

Zuletzt gelang am 20. Januar auch ein Erfolg über Leader Elfic Fribourg. Allerdings sind die Tessinerinnen im Angriff stark von Flügelspielerin Chastity Reed und Centerspielerin Jessica Jackson abhängig. Die beiden Amerikanerinnen warfen bisher zusammen mehr als 40 Punkte pro Partie – also zwei Drittel aller Punkte ihres Teams. Gelingt es den Winterthurerinnen, auch nur eine der beiden unter Kontrolle zu bekommen, wäre der Sieg damit zur Hälfte gesichert.

Die BCW-Damen bestreiten ihr Heimspiel gegen Bellinzona am Samstag um 14.30 Uhr im Rennweg, die Herren empfangen Basel anschliessend um 17.30 Uhr.

Die BCW-Frauen – gegenwärtig auf Platz 5 – schlingerten zuletzt durch die Saison. Regelmässig wechselten sich Siege und Niederlagen ab. Im letzten Spiel vor zwei Wochen in Genf lieferte die Equipe aber eine sehr gute Leistung ab und gewann ungefährdet mit 13 Punkten Vorsprung. In der Defensive neutralisierte Abria Trice die gegnerische Centerspielerin Aminata Fall, und in der Offensive kreierten sich die Winterthurerinnen mit schnellem Umschaltspiel viele einfache Körbe.

Neue Impulse für die Männer-Equipe

Den Männern aus dem BCW sind in der laufenden Meisterschaft erst zwei Siege gelungen. Gründe dafür gibt es viele: Zum Beispiel das anhaltende Verletzungspech, oder auch die geringeren finanziellen Möglichkeiten im Vergleich mit den meisten anderen Teams der Nationalliga A. Starwings Basel – nächste Gegner der Winterthurer am Samstag in der Rennweg-Halle – war bisher allerdings auch nicht viel öfter erfolgreich, nämlich fünf Mal. Die Winterthurer könnten mit dem Gewinn von zwei Punkten in Tuchfühlung zu den Nordwestschweizern kommen und ein erfolgreiches letztes Drittel der Saison einläuten.

Winterthurs Trainer Mitar Trivunovic stehen am Samstag allerdings zwei der amerikanischen Verstärkungsspieler nicht zur Verfügung. Die Verträge von Distanzwerfer Alex Welsh und von Centerspieler Phil Henry wurden aufgelöst. Mit der Massnahme wollen die Verantwortlichen neue Impulse setzen, nicht zuletzt unter den Brettern. Denn im Rebound wurden die Winterthurer zuletzt von den Gegnern dominiert, was weitere Siege verunmöglichte. Die Suche nach adäquaten Innenspielern läuft auf Hochtouren.

Nun muss auch R.J. Price aussetzen, da er mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen hat. Das heisst, die Winterthurer werden ganz ohne ausländische Verstärkungsspieler antreten. So wird es auch für den BCW-Nachwuchs genügend Spielzeit geben. (red)