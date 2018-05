Mit dem Freibad Wolfensberg startete am 1. Mai die Saison der Winterthurer Badis. Am Samstag, 5. Mai, öffnen auch die Freibäder Geiselweid und Oberwinterthur ihre Türen. In den Badis Wülflingen und Töss startet die Badesaison am 10. Mai. Bis im September werden die Badeanstalten für die Bevölkerung geöffnet bleiben.

Hier ein Überblick über die Öffnungszeiten aller Winterthurer Badis:

Freibad Wolfensberg: 1. Mai bis 16. September

Freibad Geiselweid: 5. Mai bis 28. September

Freibad Oberwinterthur: 5. Mai bis 15. September

Freibad Wülflingen: 5. Mai bis 15. September

Freibad Töss: 10. Mai bis 16. September

Auch in den Gemeinden Seuzach, Neftenbach und Wiesendangen beginnt die Badesaison im Mai.

Freibad Neftenbach: 12. Mai bis 16. September

Freibad Seuzach: 5. Mai bis 16. September

Freibad Wiesendangen: 10. Mai bis 9. September

Saison-Highlight

Das Freibad Oberi feiert dieses Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Von Mai bis September locken diverse Events rund um das Jubiläum. Startschuss ist am 5. Mai an der Saisoneröffnung mit Steelband, Apéro und Gratis-Eintritt.

Der Sportpass neu auf Swisspass

Ab sofort kann der Sportpass bei einer der siebzehn beteiligten Sportanlagen auch auf den Swisspass geladen werden. Wer bereits einen Jahres- oder Saisonsportpass besitzt, kann diesen bequem von zu Hause aus online verlängern. Das Angebot steht im Onlineshop des Sportamts unter sportpass.ch zur Verfügung.

Alle, die an einem heissen Sommertag die lange Schlange an der Freibadkasse auch ohne Sportpass umgehen möchten, können ebenfalls im Webshop des Sportamts Einzeleintritte direkt per Computer oder Smartphone bestellen. Wahlweise ist der Zutritt dann mit einem «Print@home»-Ticket oder QR-Code auf dem Smartphone direkt via Drehkreuz und Ticket-Leser an den Freibadeingängen möglich. Solche Einzeleintritte können in der Wintersaison auch in der Eishalle «Zielbau Arena» verwendet werden.

Weitere Informationen zum Sportpass und den einzelnen Anlagen: sportpass.ch