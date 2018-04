Didier Burkhalter präsentiert nächste Woche Dienstag, 17. April, sein Buch «Kinder der Erde» in der Buchhandlung Obergass in Winterthur. (Foto: Keystone)

Ende Oktober verabschiedete sich Didier Burkhalter vom Bundeshaus. Der Neuenburger FDP-Politiker trat von seinem Amt als Bundesrat und Schweizer Aussenminister zurück. Er habe vor, in seinem Leben etwas Neues zu beginnen, sich der Haut des Politikers zu entledigen, äusserte er damals.

Anfang Dezember kam die Überraschung. Didier Burkhalter hatte ein Buch geschrieben. Noch vor Weihnachten brachte der frischgebackene Schriftsteller das französische Original auf den Markt, Ende April liegt sein Buch «Kinder der Erde» auch auf Deutsch vor. Herausgegeben wird es vom Verlag Edition Spuren in Winterthur.

Buchvernissage in Buchhandlung Obergass

Vorstellen wird es der 57-Jährige in der Eulachstadt demnächst selbst. Am Dienstag, 17. April, feiert der alt-Bundesrat in der Winterthurer Buchhandlung Obergass die Buchvernissage. Der Neuenburger wird von 16 bis 18 Uhr eine Lesung und Signierstunde geben.

In seinem Buch erzählt der Autor von Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen rund um die Welt, die er während seiner Zeit als Bundesrat und Schweizer Aussenminister machte. Es seien Erinnerungen an Treffen mit jungen Menschen, deren Schicksale und Lebensgeschichten ihn berührten.