Vier Jahre arbeitete Christian Oeler an seiner Produktion über Norwegen, Schweden, Finnland und Island. Mit grossem Anklang präsentierte er «Traumhaftes Skandinavien» in den vergangenen Jahren überall in der Schweiz.

Fjords, Seen und Horizonte

Jetzt zeigt er seinen Film noch einmal in Winterthur und erzählt von seinen Eindrücken und Erlebnissen. Doch Oeler berichtet nicht nur von unberechenbaren Abenteuern, sondern dokumentiert auch die verschiedenen Regionen: Steile Fjorde und tausende Seen zeichnen den Süden Skandinaviens, während Lapplands unberührte Weite bis zum Horizont reicht.

Sehnsucht ist vorprogrammiert

Ob riesige Flussdeltas, Gletscher, oder vom Raureif dick eingepackte Bäume – bei solchen Szenarien packt jeden die Sehnsucht! Lassen Sie sich verzaubern von den Nordlichtern und staunen Sie über Islands bizarre Landschaft mit heissen Quellen und Geysiren. Die leuchtenden Farben des Indian Summer, verwunschene Wälder, bizarre Felsformationen, Eisberge, Geysire, Wasserfälle oder Tieraufnahmen – der Film zeigt den wilden Norden in seiner ganzen Diversität!

Begleitet von der eigens für den Film produzierten Musik erwartet Sie in diesem Vortrag ein traumhaftes Skandinavien.

Die Vorstellung findet am Mittwoch, 4. April, um 14.30 Uhr und 19.30 Uhr im Strickhof in Winterthur statt. Mit etwas Glück können Sie hier zwei Tickets für den Naturfilm gewinnen.

Weitere Infos und Tickets unter: www.christian-oeler.ch