In Zukunft will es Yves Covi ruhiger angehen lassen. (Foto: PD)

Der Ursprung des Erfolgs war eine offensive Taktik. Agieren statt reagieren war das Credo des Teams Steiner-Colnago vorletztes Wochenende, das mit sechs Fahrern am Start der diesjährigen Schweizer Strassenmeisterschaft der Master stand. Für ein Mitglied reichte es dann im aargauischen Schneisingen zum Sieg – und zwar für den Winterthurer Yves Covi. «Wir haben für dieses Rennen alle Ressourcen mobilisiert», sagt der schnellste «Gümmeler» der Schweiz in der Ü30-Kategorie.

Als letztes Puzzleteil des Vorhabens konnte sein Bruder Alain Covi eine Woche vor der Meisterschaft überzeugt werden auch zu starten. «Er fährt eigentlich keine Rennen mehr. Aber wir haben ihn gebraucht, um mit voller Stärke angreifen zu können.»

Sofort hohes Tempo angeschlagen

Angriffig ging das Steiner-Team das Rennen auch an. Alain Covi, André Seiler, David Henz und Peter Föhn sorgten von Beginn weg für ein hohes Tempo. Zwei von ihnen – Henz und Föhn – schafften es dann in die siebenköpfige Spitzengruppe, die zwischenzeitlich einen Vorsprung von 1 Minute und 40 Sekunden herausfuhr.

Erleichtert an der Siegerehrung

Yves Covi geniesst den Moment des Erfolgs auf dem Siegertreppchen mit seiner Tochter. (Video: Vimeo)

«Weil von unserer stärksten Konkurrenz, dem Basler Team Avoras, kein Fahrer in der Fluchtgruppe vertreten war, mussten auch dessen Kapitäne Fabian Gut und Emanuel Müller schon früh Nachführarbeit leisten. Pius Stucki und ich konnten uns dagegen hinten im Feld ausruhen», erklärt Yves Covi die Strategie, die am Ende voll aufging.

Solo im Ziel angekommen

Ihr Team-Kapitän reüssierte im entscheidenden Moment. 25 Kilometer vor dem Ziel wurde die Fluchtgruppe von den Verfolgern wieder gestellt. Das Avoras-Kapitän-Emanuel Müller griff dann bei der zweiten und finalen Bergpassage den Baldinger hinauf an. Nur Yves Covi konnte dem rund 60 Kilogramm leichten «Bergfloh» auf der knapp drie Kilometer langen und durchschnittlich sechsprozentig steilen Steigung noch folgen.

Zu zweit machten sie sich nach der rasanten Abfahrt hinunter ins Zurzacher Rheintal auf die letzten zehn Kilometer. Der Vorsprung auf die ersten Verfolger, bei denen sich die Teammitglieder Alain Covi und Pius Stucki befanden, vergrösserte sich stetig. «500 Meter vor der aufwärts führenden Strasse zum Ziel hoch attackierte ich und konnte schliesslich mit sechs Sekunden Vorsprung gewinnen», erzählt der Winterthurer. «Solo über die Ziellinie zu rollen ist die schönste Art ein Rennen zu gewinnen.»

Auf den letzten Metern fand er gar noch Zeit, um sich fürs Zielfoto schick zu machen. «Ich machte mir das Trikot zu und reinigte mein Gesicht.» Hinter Covi und Müller komplettierte der ehemalige Profi Stefan Rütimann mit über einer Minute Rückstand das Podest.

Ein Titel fürs ganze Team

«Die Befriedigung war bei uns allen sehr gross, denn jeder im Team leistete mit seiner aktiven Rolle einen Beitrag zum Erfolg», sagt Yves Covi. Deshalb gehöre die Goldmedaille dem ganzen Team, auch wenn er es am Ende gewesen sei, der mit seinem Killerinstinkt den zweiten Schweizermeistertitel nach 2015 in Steinmaur (ZH) einfahren durfte.

Den Sieg sieht der Winterthurer als gerechten Lohn für die vielen Entbehrungen. «Wir machen das alles in unserer Freizeit neben Job und Familie. Wir nutzten jede freie Minute, um auf unser grosses Ziel hinzuarbeiten», so Yves Covi. 300 bis 500 Kilometer pro Woche spulte er während den Monaten vor dem Rennen ab. Im Jahr kommt er so auf bis zu 15 000 Kilometer auf dem Velosattel.

Steht der Rücktritt vor der Tür?

Yves Covi ist überzeugt, dass das Niveau der Spitze bei den Masterfahrern auf einem extrem hohen Level angelangt ist. Dies belegt er mit einigen Fakten, die ihm die Plattform strava.com liefert, auf der man die GPS-getrackten Daten der verschiedenen Velofahrer vergleichen kann: «Die Spitzengruppe fuhr die ersten 30 Rennkilometer mit einem Schnitt von 48 km/h. Der zweitplatzierte Emanuel Müller absolvierte die Steigung zum Bergpreis an der Meisterschaft als schnellster mit 5 Minuten und 59 Sekunden. Nur der Berufsfahrer Silvan Dillier kam im Rennen der Profis am Nachmittag in einer von acht Runden an seine Zeit heran.» Der grösste Unterschied zu den professionellen Radfahrern sei, dass diese das Renntempo über eine längere Distanz aufrechterhalten könnten.

Den ganzen Aufwand, um dieses Niveau zu erreichen, möchte Yves Covi nun nicht mehr zwingen auf sich nehmen. «Der Titel gibt mir enorme Befriedigung. Ich werde in Zukunft gelassener Rennvelo fahren und Druck vom Pedal nehmen.» Das Steiner-Team besteht nun seit neun Jahren, eventuell aber nicht mehr lange. «Sich auf dem absoluten Höhepunkt zurückzuziehen ist doch etwas, das sich viele Sportler wünschen», sagt Yves Covi und lächelt.