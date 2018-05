Es ist ein warmer Frühsommerabend. In der Badi Oberi trifft sich eine Gruppe Jugendlicher, um zu plaudern und sich abzukühlen. Auch einige Familien verbringen den Abend im Freibad. Andreas Artho, Präsident der Schwimmbad-Genossenschaft Oberwinterthur, sitzt im modernen Restaurant und lässt seinen Blick über die Anlage schweifen. Zufrieden sagt er: «Solange das Wetter gut ist, sind wir glücklich.»

Nun ist es 60 Jahre her, seit zum ersten Mal Badegäste in Oberi ihre Längen schwammen. Andreas Artho blickt zurück auf die Anfänge des Schwimmbads: «Die Badi Oberi ist nach der Badeanlage Geiselweid und dem Schwimmbad Wolfensberg das drittälteste Freibad in Winterthur.» Doch die Anlage sei weit mehr als nur eine willkommene Abkühlung an heissen Sommertagen. «Das Schwümbi liegt mitten in Oberwinterthur und ist ein Quartiertreffpunkt. Hier verbringen die Oberwinterthurer ihre Freizeit.»

Andreas Artho erinnert sich gerne an die Zeit, als er als Kind seine Sommerferien in der Badi verbrachte. Das habe sich heute verändert. Das Freizeitangebot wurde grösser, die Ferien verbringt man öfter im Ausland. «Darum ist es wichtig, dass wir ein vielfältiges Rahmenprogramm anbieten.» Nur so würde man auch Gäste aus anderen Stadtteilen und ausserhalb Winterthurs anlocken. Deshalb kamen zu den Sprungtürmen und der Rutsche eine Kletterwand, ein Beachvolleyball-Feld und eine Fussballtorwand hinzu. Seit kurzem werden sogar Fitnesstrainings angeboten.

Sanierungsarbeiten im 2012

Die einschneidenste Veränderung in der Geschichte der Badi sei aber der Umbau vor sechs Jahren gewesen. «Bis 2012 hatte sich die Badi kaum verändert. Vieles war sanierungsbedürftig.» Nun erstrahlt die Anlage in neuem Glanz. Die Betonwände der Schwimmbecken wurden durch Chromstahl ersetzt. Zur neuen Attraktion wurde die Kleinkindanlage, die von grossen Sonnensegeln beschattet wird.

Eine alte Flugaufnahme des Schwimmbads Oberi aus dem Jahre 1958. (Archivbild: winterthur-glossar.ch)

Andreas Artho erzählt weiter: «Vor dem Umbau wohnte der Bademeister in der Badi. Dieser Wohntrakt wurde abgerissen und die Liegewiese vergrössert.» Auch auf die Sauna wurde im sanierten Schwimmbad verzichtet. Stattdessen wurde in ein modernes Restaurant investiert, das mehr als nur Hot-Dogs und Hamburger anbietet. «Der Umbau hat die Attraktivität der Badi gesteigert. Das hatte zur Folge, dass auch die Besucherzahlen angestiegen sind», freut sich Andreas Artho.

Zwar hat sich die Anlage verändert, die Badegäste seien aber dieselben geblieben. «Noch immer kommen vom Kleinkind bis zum 90-jährigen Senior alle Bevölkerungsschichten in die Badi.» Leider störe aber vermehrt undiszipliniertes Verhalten von Jugendlichen die restlichen Badegäste. Zum Beispiel sei liegengelassener Abfall ein wachsendes Problem. «Es ist nur ein kleiner Teil der Badenden, der negativ auffällt.» Für viele sei die Badi auch der Ersatz für den fehlenden See. Gerade diejenigen, welche ein natürliches Gewässer vermissen, würden das Frühschwimmen ab sechs Uhr morgens gerne besuchen.

Ein Jahr voller Attraktionen

Anstelle einer grossen Jubiläumsfeier entschied sich das Team der Badi Oberi, über die ganze Saison verteilt verschiedene Anlässe zu organisieren. So werden am Sonntag, 2. Juni, alle 58er Jahrgänge aus Oberi in die Badi eingeladen. Andreas Artho, der selbst den Jahrgang 1958 hat, nutzt die Gelegenheit für ein Klassentreffen. «Auch ohne Anmeldung kann jeder 58er spontan vorbeikommen», betont der 60-Jährige. Im Laufe der Saison folgen weitere Anlässe wie «Dä schnällst Oberi-Fisch», ein Schüler Wettschwimmen, ein Jassturnier und ein Flohmarkt. Abschluss der Saison bildet die Badi Oberi Wiesn.

