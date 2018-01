Die letzte Legislatur in Winterthur, unter bürgerlicher Mehrheit, war geprägt von Unsicherheit, Stillstand und wenig Gestaltungswille, so die Meinung von SP-Fraktionspräsident Silvio Stierli. Winterthur dürfe aber nicht weiterhin kleinkrämerisch verwaltet, sondern müsse gemeinsam mit der Bevölkerung gestaltet werden. Deswegen sei es wichtig, bei den Erneuerungswahlen am 4. März vier Sitze im Gemeinderat dazu zu gewinnen. Dies gemeinsam mit der AL, den Grünen und der EVP: «So erhalten wir eine soziale, ökologische und fortschrittliche Mehrheit, die keine Klientelpolitik betreibt, sondern im Interesse der Gesamtbevölkerung arbeitet.»

Eine vielseitige Kandidatenliste

Das heisst für die SP, jeder Mensch soll seinen Platz in der Stadt haben. Die 30 SP-Kandidierenden vertreten deshalb die unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten. Männer und Frauen, junge und ältere Personen, teils mit Migrationshintergrund, Unternehmer, Pflegefachkräfte, Lehrer, Juristen, Studierende oder auch Pensionäre wollen sich engagieren. «Sie alle setzen sich ein für bezahlbaren Wohnraum, für eine starke Schule, für anständige Arbeitsbedingungen, einen starken Bildungsstandort, Gleichberechtigung, ein Mitspracherecht der Quartiere und für ein starkes kulturelles Angebot», fassten einige Kandidierende anlässlich der Medienkonferenz in der Alten Kaserne zusammen.

Jungen eine Stimme geben

Neben den Bisherigen stellten sich auch zwei neue Spitzenkandidierende vor. Felix Steger (25) will der U30-Generation eine Stimme geben. Ihre Bedürfnisse, beispielsweise nach bezahlbaren Mieten oder einem breiten Kulturangebot, kämen momentan im Parlament zu wenig zur Sprache. Und dies, obwohl dort die Weichen für deren Zukunft gestellt werden. «Wir müssen schon heute auf lokaler Ebene die immer grösser werdende Kluft zwischen Arm und Reich bekämpfen und die Umwelt schonen», betonte Felix Steger.

Eine weitere neue Spitzenkandidatin ist Cristina Bozzi-Brunel, die auch als Präsidentin der IG Elternräte amtet: «Eines meiner Hauptanliegen ist, dem Bildungsangebot, sei es im Vorschulalter, bei der Volksschule oder auch im Fachhochschulbereich, Sorge zu tragen.» Und als Tochter von italienischen Einwanderern lege sie auch viel Wert auf eine bestmögliche Integration von allen Seiten.

Von den bisherigen Gemeinderäten sprach unter anderem Maria Sorgo. Sie versprach, sich im Gemeinderat weiter für das städtische Personal stark zu machen. Dieses habe unter den Sparmassnahmen bereits genug gelitten.