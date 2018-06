«Ich will wissen, wer die Verantwortung für die Reinigung trägt und warum nichts unternommen wird», so Basil Scheck. (Foto: Tina Schöni)

Neben dem Wartehaus liegen zahlreiche Zigarettenstummel am Boden. (Foto: Tina Schöni)

An der Bushaltestelle Schiltwiesen in Oberwinterthur beobachtet er seit Jahren missmutig eine Güsel-Szenerie. (Foto: Tina Schöni)

Basil Scheck stinkt es. Seit Jahren beobachtet er missmutig, wie diverse öffentliche Plätze in Oberwinterthur im Müll versinken. Ein Beispiel dafür ist die Bushaltestelle Schiltwiesen, ganz in der Nähe seines Wohnorts. Auf Fotos hält der Rentner fest, wie dort regelmässig der Abfalleimer überquillt. Der Boden ist mit Zigarettenstummeln übersäht und hinter dem Wartehaus setzt sich die Spur der Verwüstung fort. Es liegen Plastiksäcke und leere Flaschen herum. «Der Müll liegt nicht erst seit gestern dort. In den letzten Jahren ist es immer derselbe trostlose Anblick», ärgert er sich, «aber es scheint niemanden zu kümmern.»

Unmut über leere Versprechen

Auch der Eingang der Postfiliale sowie die Haltestelle und das Areal Römertor samt Parkplatz sind von Littering betroffen. Zigarettenstummel, Papierfetzen, Bierdosen und Essensreste haben sich dort angesammelt. Teils werde der ganze Privathaushalt an diesen Orten entsorgt. Wer dafür verantwortlich ist? Laut Basil Scheck sind es Jung und Alt gleichermassen. «Littering ist ein gesellschaftliches Problem. Ich kann und will das aber nicht einfach so hinnehmen.»

Zigarettenstummel bedecken den Boden bei der Bushaltestelle Schiltwiesen. (Foto: Tina Schöni)

Statt wegzuschauen dokumentiert er mit seiner Kamera die «Güsel-Szenen» in Oberwinterthur und konfrontiert damit den ZVV, den Stadtpräsidenten Michael Künzle und Stadtbus Winterthur. «Dem Reinigungspersonal mache ich keinen Vorwurf. Es macht nur seinen Job. Ich will wissen, wer die Verantwortung für die Reinigung trägt und warum nichts unternommen wird.»

«Lieber ist man ehrlich und steht dazu, dass man die Situation hier eben nicht im Griff hat.» Basil Scheck, Winterthurer

Bisher habe er von allen Seiten bloss Standard-Antworten bekommen. «Es heisst, man habe Kenntnis von diesen Missständen und sei bereits aktiv geworden», berichtet er. Für Basil Scheck sind es aber lauter Floskeln. «Das habe ich jetzt schon mehrmals gehört, aber es ist immer noch nichts erledigt worden.» Er habe den Eindruck, man schaue lieber weiter «der Vermüllung der Stadt Winterthur» zu. Dass man seinen Fragen ausweiche, sei eine Frechheit. Der Winterthurer betont: «Lieber ist man ehrlich und steht dazu, dass man die Situation hier eben nicht im Griff hat.»

Grössere Mülleimer geplant

Für Peter Hirsiger ist das ein harter Vorwurf. «Dem stimme ich nicht zu», so der Leiter des Strasseninspektorats. Er ist verantwortlich für die Sauberkeit von 290 Winterthurer Busstationen. Der Abfallproblematik beim Römertor sei er sich bewusst. Die Station zähle zu den 85 Hotspots, die besonders stark von Littering betroffen seien und sieben Tage die Woche früh morgens gesäubert werden. «Das grösste Problem sind die vielen Abfälle aus Privathaushalten. Sie überfüllen die Mülleimer und können nicht zurückverfolgt werden», sagt er.

«Das grösste Problem sind die vielen Abfälle aus Privathaushalten.» Peter Hirsiger, Leiter des Strasseninspektorats Winterthur

Die Verantwortung für die Sauberkeit des Römertor-Areals sei durch die Liegenschaftsumnutzung 2017 komplex geworden. Teils sei die Stadt, teils die Liegenschaftsverwaltung von Stefanini zuständig. Die Busstation Schiltwiesen werde dreimal wöchentlich gereinigt. Der Bereich hinter dem Wartehaus und bei der Treppe sei Privatgrund. «Trotzdem sollten unsere Mitarbeiter auch hier mal mit dem Besen durchwischen», so Hirsiger. Erfahrungsgemäss sei das aber auch nicht jedem Privatgrundbesitzer recht. Als Massnahme seien bald schon grössere Abfalleimer mit Zigarettenstummel-Ablage geplant, wie sie auch beim Bahnhof Winterthur zu finden sind.