Er ist der King of Rock’n’Roll und hat die Musikgeschichte in seiner Zeit geprägt: Elvis Presley. «Elvis – Das Musical» holt den King zurück und entführt die Zuschauer auf eine Reise mit ihm. Doch was macht Elvis für seine Fans unsterblich? Einer, der es wissen muss, ist der Rock’n’Roller MG Grace: Seit seiner Kindheit ist der Winterthurer ein leidenschaftlicher Elvis-Fan.

Was hat Ihre Liebe für den King of Rock’n’ Roll geweckt?

MG Grace: Im Alter von sieben Jahren entdeckte ich bei meinem Vater eine Elvis-Schallplatte. Er hatte lediglich diese Eine von ihm. Das Coverbild von Elvis mit seinem einzigartigen Lächeln hatte mich angesprochen. Als ich dann noch die Musik hörte, wurde ich mit dem Rock’n’Roll-Virus infiziert.

Wann hören Sie seine Musik?

Früher hörte ich den ganzen Tag nur Elvis, war es zu Hause oder unterwegs auf dem Walk man. Heute ist es mehrheitlich zwischendurch. Während der Weihnachtszeit hörte ich aber seine Gospelalben.

Das Elvis-Musical - Am Dienstag, 10. Januar, in der Parkarena Winterthur. Holen Sie sich hier Ihre Tickets: www.nicetime.ch/veranstaltungen/elvis-das-musical

Warum ist Elvis Presley für Sie unsterblich?

Es ist seine Musik, welche unsterblich ist, der Mensch Elvis ist tot. Er hat die Musik zu seiner Zeit revolutioniert. Seine unverkennbare Stimme, seine Art sich zu bewegen und seine Filme waren der Wegweiser zur Musikalischen Entwicklung und die Inspiration für viele weitere Stars.

Welches ist Ihr persönliches Lieblingslied von Elvis und warum?

Ich habe sehr viele Lieblingssongs, welche ich auch an meinen Konzerten interpretiere. «In the Ghetto» ist sicherlich eines davon. Dieser Song könnte man auch die Elvis Hymne nennen. Textlich wie musikalisch top.

Eines der Lieblingslieder von MG Grace ist «In the Gettho» (Quelle: Youtube):

Sie sind selber auch ein bekannter Rock’n‘-Roller. Haben Sie sich Elemente, Techniken oder ähnliches von Elvis abgeguckt?

Elvis war und ist sicher auch meine Inspiration. Ich habe aber Elvis, ausser am Schweizer-Elvis –Contest vom Blick nie Imitiert. Sicherlich erinnert meine Stimme an Elvis oder einige Bewegungen auf der Bühne lassen auf ihn zurückführen, aber dies ist nicht bewusst. Er hat seine Spuren halt auch bei mir hinterlassen!