Der FC Winterthur kommt in dieser Saison in einem neuen Spieleranzug daher als noch vergangene Spielzeit. (Foto: Milad Ahmadvand/FCW)

Wenn der FC Winterthur kommenden Samstag auswärts in Wil in die neue Saison startet, wird die Mannschaft ein ziemlich anderes Gesicht haben als beim Abschluss der vergangenen Spielzeit in Schaffhausen. Der FCW hat inklusive Trainer gleich 13 Abgänge zu verzeichnen, auch einige Stammspieler sind abgesprungen. So zog das Goalie-Eigengewächs Matthias Minder weiter zum Super-League-Aufsteiger Xamax, der brasilianische Topskorer Silvio wechselte zum Liga-Konkurrenten Wil.

Neues Personal für die Defensive

Vor allem die Defensive – die Achillesferse in der letzten Saison – kommt mit neuem Spielermaterial daher. Kofi Schulz, Jordi Lopez und Guillaume Katz sind weg. Für sie wurden Sead Hajrovic und Granit Lekaj engagiert, dazu kehrte Tobias Schättin nach Ende der Leihfrist vom FC Zürich zurück. Mit Davide Callà (Basel) und Remo Arnold (Luzern) gelang dem FCW die Verpflichtung von zwei Spielern mit Erfahrung in der höchsten Schweizer Spielklasse.

Viele neue Spieler beim FCW Ein Auszug der Neuverpflichtungen des FC Winterthur. (Foto: FCW)

Die Goalieposition besetzt neu U17-Weltmeister Raphael Spiegel. Für den Sturm wurde der französische Angreifer Jordan Gele geholt. Als bisher letzten Neuzugang konnte von YB der offensive Mittelfeldspieler Taulant Seferi ausgeliehen werden.

Schon früh die Saisonvorbereitung begonnen

Bei der Vereinsführung ist man mit Vielem zufrieden – zufrieden mit den Neuverpflichtungen, zufrieden mit der Arbeit des neuen Trainers, zufrieden mit der Saisonvorbereitung. «Wir konnten wichtige Führungsspieler und gute Charaktere sowie eigene Talente ins Team einbauen», sagt Leiter Sport Oliver Kaiser. Und weiter: «Unseren Trainer Ralf Loose erleben wir im Trainingsalltag so, wie wir das erwartet haben. Er bringt den Klub und die Spieler mit seiner Art und Erfahrung weiter.»

Historischer Kurztrip nach Manchester





Rund 150 Fans begleiteten den FCW nach England. Sie hatten ihren Spass dabei. (Handyvideo: FCW)

Weil die Mannschaftsstruktur neu gestaltet wurde, ist der FCW bereits sehr früh am 11. Juni in die Saisonvorbereitung gestartet, damit Spieler und Trainer möglichst gut zusammenfinden können. Oliver Kaiser hebt die «guten Resultate» und die glücklicherweise nur kleinen Blessuren» hervor, die ihn ein positives Fazit der Vorbereitung ziehen lassen. So gewannen die Winterthurer Anfang Juli den Freiämter Cup in Muri und besiegten West Ham United mit 4:2 auf der Schützenwiese. Gut für den Teamgeist war zudem der historische Abstecher nach England, wo sich der FCW und der FC United of Manchester freundschaftlich 1:1 trennten.

«Wir müssen die nötige Geduld aufbringen»

Als oberstes Ziel gibt FCW-Geschäftsführer Andreas Mösli heraus, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. «Alles Weitere wird sich zeigen, wenn wir in dieser ausgeglichenen Liga im Meisterschaftsbetrieb sind.» Deshalb misst er dem Saisonstart nicht zu viel Bedeutung zu: «Wir haben den Kern der Mannschaft für die kommende Saison extrem verändert und müssen die nötige Geduld aufbringen. Wichtig ist, dass man eine positive Entwicklung sieht.»