Gemeinsam bummeln Leonie Baumer (l.) und Simona Berta durch die Altstadt Winterthurs. Die Freundinnen kennen sich bereits seit der Primarschule. Nachdem sich ihre Wege trennten - Leonie Baumer besuchte die Sekundarschule, Simona Berta ging ans Gymnasium - unternehmen sie heute wieder viele Dinge zusammen.

«Gerade waren wir in Hamburg, das war eine schöne Reise», erzählt die 24-jährige Simona Berta. «Mit Simona verstehe ich mich in den unterschiedlichsten Situationen. Wir teilen sehr ähnliche Ansichten», so die 23-jährige Leonie Baumer.

Beide seien sie direkte Personen und eher extravertiert. «Sind wir zusammen, haben wir immer viel Gesprächsstoff, peinliche Schweigeminuten gibt es nicht», freut sich Simona Berta. Ihr sei es wichtig, dass man sich in einer Freundschaft immer etwas zu erzählen habe.