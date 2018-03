Die Klasse 3e der Kantonsschule Rychenberg hatte eine besondere Idee: In Gruppen verfassten sie Kolumnen, in denen sie über ihre persönlichen peinlichsten Momente erzählen. Wie das Projekt entstand, ist hier zu lesen. Täglich erscheint auf «Züriost» ein neuer Text.

Heute erzählt der Klassenlehrer Ruedi Müller über die peinlichen Folgen eines erhobenen Fingers.

«Ich bin spät dran, muss den Mantel auf der Strasse gehend noch zuknöpfen und um die Mütze aufzusetzen, habe ich nur eine Hand frei, also friere ich an die Hände und an die Ohren, denn es ist noch kalt und dunkel. Auch die Mappe ist offen, so dass es hineinschneit. Und auf der Strasse ist etwas los, das heisst, die Autos schleichen, die Velofahrer kämpfen mit dem Gleichgewicht.

Nun muss ich also über diese Hauptstrasse wie jeden Morgen. Der Fussgängerstreifen ist unter so viel Schnee natürlich nicht sichtbar. Und ich bin schwarz angezogen, niemand wird mich sehen. Ich warte und warte. Niemand macht Anstalten zu bremsen und mich durchzulassen. Langsam nervt es mich.

Ich schwenke die Tasche, doch nichts geschieht. Die Hände frieren mir langsam ab, in der Tasche ist bestimmt schon alles nass. Jetzt reichts!

Ich wage einen grossen Schritt auf die Fahrbahn. Und noch einen. Dann hupt einer. Oder eine. Und ich zeige den Finger. Ja, es war ein Reflex, denn ich bin sonst immer korrekt und verständnisvoll. Der Stinkefinger also – ohne Handschuh – und im Scheinwerferlicht des Autos klar sichtbar.

Beim Überqueren der Fahrbahn mache ich den zweiten Fehler dieses Morgens, denn ich drehe mich um in Richtung Autofahrer. Und da erkenne ich ihn: Es ist mein Nachbar.»