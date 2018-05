Die bisherige Betreiberin des Eishallenrestaurants in Winterthur muss erst in drei Jahren aufhören. Eine Niederlage für die Stadt (Archivfoto: Keystone)

Der EHCW ist auf der Suche nach zusätzlichen Einnahmen, mit der er die erste Mannschaft weiterentwickeln könnte. Aus diesem Grund stellte er Ende 2017 bei der Stadt Winterthur den Antrag, die gesamte Gastronomie in der Zielbau-Arena übernehmen zu dürfen.

Die Stadt war einverstanden und kündigte der bisherigen Pächterin des Eishallenrestaurants per 31. Juli. Diese wollte ihren Betrieb aber nicht aufgeben und focht die Kündigung an.

Die Gastronomin erreichte vor der Schlichtungsbehörde nun immerhin einen Teilsieg: Sie muss das Eishallenrestaurant zwar aufgeben, aber erst in drei Jahren. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, will sich der EHCW nun mit der Pächterin und der Stadt treffen, um die Zusammenarbeit der kommenden drei Jahre zu klären. (sda)