Grosses Geschenk für den 50. Geburtstag des Tibet-Instituts in Rikon: «Seine Heiligkeit», der 14. Dalai Lama, stattet dem Kloster am 21. September einen Besuch ab. Es wird eine religiöse Zeremonie mit geladenen Gästen und Besuchern im Klostergarten geben.

Auch in Winterthur

Nach dem Besuch des Klosters Rikon wird der Dalai Lama am 22. September in den Eulachhallen Winterthur die öffentlich Jubiläumsfeier «50 Jahre Tibet-Institut Rikon» begehen.

Tags darauf lehrt er im Hallenstadion Zürich mit drei seiner bevorzugten Texte und am Montag, 24. September, kehrt er nach Winterthur zurück, um ZHAW-Angehörigen am Symposium «Universal Human Values and Education» etwas mitzugeben. (zo)

Der Dalai Lama und das Tibet-Institut Rikon

Die Unternehmerfamilie Kuhn folgte einer Anregung des Dalai Lama, als sie im Jahr 1968 in Rikon die Eröffnung eines tibetischen Klosters ermöglichte, wie es in einer Medienmitteilung heisst. «Seine Heiligkeit» übernahm die geistliche Schirmherrschaft. Der Dalai Lama wählt die Äbte aus und überträgt der Mönchsgemeinschaft ihre Aufgaben. Die Wichtigste besteht darin, die religiöse und kulturelle Betreuung der Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz sicherzustellen.

«Ein Ort des Lehrens und Lernens» soll das Tibet-Institut nach den Worten des Dalai Lama sein. Für tibetische wie für nicht-tibetische Menschen, insbesondere auch für die jüngeren Generationen, gehe es hier darum, ein religiöses und kulturelles Erbe zu bewahren, aber auch zu vertiefen und auf neue Horizonte hin zu öffnen.

«Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hat sich der Aufgabenkreis des Tibet-Instituts erweitert», schreibt es in einer Mitteilung. So wurde eine wissenschaftliche Bibliothek aufgebaut. Sie dient der Bewahrung des geistigen Erbes Tibets, bildet eine Basis für schulische und wissenschaftliche Arbeiten und ist im universitären Zürcher Bibliothekenverbund elektronisch für jedermann zugänglich.

Das Tibet-Institut bietet einem interessierten Publikum jährlich rund hundert Veranstaltungen zu Themen der tibetischen Kultur und Religion an. Es erreicht damit etwa 2000 Teilnehmende sowie rund 30 Schulklassen, die im Rahmen des überkonfessionellen Religionsunterrichts das Kloster besuchen.

Auf Anregung des Dalai Lama beteiligt sich das Tibet-Institut seit 15 Jahren an den Bemühungen, Mönche und Nonnen in den tibetischen Exilklöstern – in Indien wie in Rikon – mit westlich-naturwissenschaftlichem Denken vertraut zu machen. Lehrpersonen aus der Schweiz unterrichten seit Jahren in zahlreichen Exilklöstern, heisst es in der Mitteilung.

Dahinter stecke die Erfahrung des Dalai Lama, dass der tibetische Buddhismus auch für andere Denkweisen offen sein müsse, wenn er in der heutigen Welt überleben und zu einer friedlichen globalen Entwicklung beitragen wolle. Gleichzeitig ist er überzeugt, dass auch die westliche Welt bereichert wird, wenn sie sich mit östlicher Philosophie und Spiritualität auseinandersetzt.