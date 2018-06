Auf dem Markt einkaufen gehen, mit Freunden telefonieren oder einen Kinobesuch machen, das sind alles Situationen aus dem Alltag. Bereits diese Dinge können für fremdsprachige Ausländer eine grosse Herausforderung darstellen. «Die Sprache ist das Eingangstor zur Unabhängigkeit», findet Simona Palca. Die 37-Jährige ist die Leiterin der AG Sprache. In der Arbeitsgruppe wird Deutsch für Fremdsprachige unterrichtet.

Alltagsnah und praktisch

«Ein Mal pro Jahr machen wir einen kleinen Ausflug», sagt Lilian Ulrich, die eine der beiden Lehrerinnen ist, welche die AG Sprache unterrichten. Meist sei es ein Stadtrundgang in Winterthur, den die Lehrerinnen leiten. «Manchmal gehen wir auch zusammen in den Coop oder in die Bibliothek», erzählt Carina Freitag, die zweite Lehrperson.

So können die Schüler ihr gelerntes Deutsch gleich anwenden. Es gehe ihnen nämlich vor allem darum, alltägliches Deutsch zu unterrichten. «Wir haben auch schon Briefe übersetzt, die von der Stadt kamen», erinnert sich Lilian Ulrich. Im Unterricht behandeln sie Themen wie «Wie suche ich eine Wohnung?» oder «Wie führe ich ein Telefongespräch?»

Gemeinschaft pflegen

Im Gebäude der Kirchgemeinde Veltheim mietet das Forum die Schulräume. Neben des Deutschunterrichts wird ein weiterer Service angeboten. «Wir haben eine gratis Kinderbetreuung im Haus», erzählt Simona Placa. Im Spielzimmer werden die Kinder von Hateme Tolaj beaufsichtigt. Bei der 61-jährigen Kosovarin können sich die Kleinen während der eineinhalb Stunden austoben.

«Wir haben vor allem viele Frauen in den Kursen», bemerkt Simona Palca. Das liege daran, dass viele von ihnen Kinder haben und deshalb keinen intensiv Deutschkurs belegen können. «Neben dem sprachlichen Fortschritt ist es sicher auch eine Möglichkeit mit anderen in Kontakt zu kommen und Gemeinschaft zu pflegen», meint Carina Freitag. Auch wenn die Kurse bloss einmal wöchentlich stattfinden, sei trotzdem ein Klassengefühl vorhanden.

Im Unterricht mitbestimmen

«Die Schüler bestimmen mit, was sie lernen wollen», erklärt Carina Freitag. Die Lehrerinnen geben verschiedene Themen zur Auswahl und die Schüler wählen eines davon aus. Das werde dann über ein paar Wochen behandelt. «Das Ziel ist die Kommunikation im Alltag», verdeutlicht die Leiterin der Arbeitsgruppe.

Trotzdem werde im Unterricht nicht bloss gesprochen. «Es ist sicher nicht grammatiklastig, aber ich kann mir das Gelernte besser merken, wenn ich es auch aufschreibe», meint die 41-jährige Lilian Ulrich. Die deutsche Grammatik sei eine Herausforderung für viele, weil sie Muttersprachen haben, die lateinischen Ursprungs sind. Ausserdem gebe es in vielen der Sprachen unterschiedliche Alphabete, was eine weitere Hürde darstelle.

«Ich dachte, das sei genug»

Wie schwierig das Erlernen der deutschen Sprache ist, weiss Simona Palca selbst. Die 37-Jährige ist in Rumänien aufgewachsen und dann in die Schweiz gekommen. «Anfangs habe ich Englisch geredet. Ich dachte, das sei genug», erinnert sich die gebürtige Rumänin. Doch die Leute um sie habe sie nie verstanden. Es sei frustrierend gewesen, schon wegen den einfachsten Gesprächen an der Kasse an ihre Grenzen zu stossen.

Darum habe sie dann während eineinhalb Jahren einen intensiv Deutschkurs belegt. «Anfangs ist es hart. Doch wenn man dran bleibt, merkt man, dass es Regeln gibt», beschreibt Simona Palca ihre eigene Lernerfahrung. «Ich arbeite freiwillig hier», sagt die Winterthurerin. Die AG Sprache liege ihr persönlich am Herzen. Sie wisse selbst, wie wichtig Sprache für Integration sei.

Jeder ist willkommen

«Man kann jederzeit einsteigen», sagt die 34-jährige Carina Freitag. Die Kurse haben Platz für maximal zwölf Schüler. «Jeder, der einen Block und einen Bleistift hat, kann mitmachen», erklärt Lilian Ulrich mit einem Schmunzeln. Es sei allerdings kein Alphabetisierungskurs. Obwohl sie auch schon solche Schüler unterrichtet haben.

«Es ist immer schön und traurig zugleich, wenn einer der Schüler weiter zieht», meint Carina Freitag. Immer wieder wechsle die Klassenkonstellation, wenn jemand beispielsweise einen Job gefunden hat oder einen intensiveren Kurs besucht.