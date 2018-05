Details zur theatralen Wanderfahrt

«Tossa – eine theatrale Wanderfahrt entlang der Töss» wird zum nächsten Mal am Samstag, 26. Mai und Sonntag, 27. Mai, sowie am Samstag, 16. Juni und Sonntag, 17. Juni, durchgeführt. Treffpunkt ist jeweils um 8.50 Uhr beim Bahnhof Wald. Von dort aus führt die Tour der Töss entlang und endet nach neun Stunden am Bahnhof Winterthur. Anschliessend gibt es die Möglichkeit, mit dem Car nach Wald zurückzufahren.

Die reine Wanderzeit beträgt vier Stunden, ein gutes Schuhwerk wird empfohlen. Die Wanderfahrt findet bei jeder Witterung statt – entsprechende Kleidung ist einzupacken. Verpflegung wird den Teilnehmern ebenfalls geboten. Anmelden kann man sich bis jeweils am Freitag vorher per Mail (tossa@geschichtentransport) oder Telefon (079 704 18 43 oder 079 236 49 88).

Für Erwachsene kostet die Reise 145 Franken, für Personen mit Legi oder Kulturlegi 100 Franken. Weitere Infos gibt es unter www.geschichtentransport.ch.