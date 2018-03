Lehrlinge der Branche Bäckerei, Konditorei und Confiserie präsentierten am Wochenende an der Decorissima ihre süssen Kunstwerke. Die schönsten Torten, Schriftzüge und Kuchen

wurden bereits am Freitagabend erkoren. Michelle Friedli, Juliana Thöni, Fiona Schneider und Florencia Kauth heissen die Gewinnerinnen.