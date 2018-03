Die Klasse 3e der Kantonsschule Rychenberg hatte eine besondere Idee: In Gruppen verfassten sie Kolumnen, in denen sie über ihre persönlichen peinlichsten Momente erzählen. Wie das Projekt entstand, ist hier zu lesen. Täglich erscheint auf «Züriost» ein neuer Text.

Heute schreiben Oliver Chambers, Philippe Koruna und Remo Thalmann über die Gefahr, die von einem Schloss ausgehen kann.

«Es war Sonntagmorgen und ich musste an einem Unihockeymatch aushelfen. Deshalb traf ich mich mit einem Kollegen, der auch aushelfen musste. Als wir dort ankamen, wurden wir von dem Organisator des Spieles empfangen und dazu aufgefordert, die Tribüne aufzubauen.

Wir gingen also in den Abstellraum, in welchem sich eine Art Käfig befand, in dem wir unsere Vereinssachen verstauten. Dieser war etwa fünf Meter lang und zwei Meter hoch und hatte ein Schnappschloss, was ich zu diesem Zeitpunkt, zum Leid meines Kollegen, noch nicht wusste.

Wir betraten den Käfig, holten die nötigen Utensilien heraus und als mein Kumpane zurück in den Käfig ging, um seine dort deponierte Jacke abzuholen, schlug ich die Schiebetür hinter ihm zu. Ich dachte mir nichts dabei und realisierte erst, dass das Tor wohl ein Schnappschloss besass, als er verzweifelt von innen an das Tor hämmerte.

In der nächsten Viertelstunde gingen wir alle möglichen und unmöglichen Ausbruchsmöglichkeiten durch, jedoch merkten wir bald, dass es wohl unmöglich war, den Käfig zu betreten oder zu verlassen ohne Schlüssel. Aus diesem Grund beschloss ich, mich auf die Suche nach dem Schlüssel zu machen. Kurz darauf fiel mir ein, dass nur der Hauswart einen besass, welcher zur Zeit in den Ferien war.»