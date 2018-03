Gilles Marchand, Generaldirektor des SRG SSR, spricht am Sonntag, 4. März 2018 in Bern. Er verkündete trotz dem Erfolg an der Urne Sparmassnahmen. (Foto: Keystone)

Natalie Rickli hatte damit gerechnet, dass die Billag-Initiative an der Urne scheitert. (Foto: Keystone)

Die Radio- und Fernsehgebühren werden nicht abgeschafft. Die «No-Billag»-Initiative ist deutlich am Volks- und Ständemehr gescheitert (wir berichteten). Auch im Bezirk Winterthur wurde die Initiative in keiner einzigen Gemeinde angenommen. Trotz des klaren Abstimmungsresultats sieht die SVP positive Aspekte in den Folgen der No-Billag-Initiative.

«Ich bin nie davon ausgegangen, dass die Initiative angenommen wird», sagte SVP-Nationalrätin Natalie Rickli. Dafür sei sie viel zu radikal gewesen. «Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Bevölkerung bereit ist, das System so schnell umzubauen.»

«Wir waren der Zeit wohl voraus»

Dennoch wertet die Winterthurerin die Abstimmung positiv, da die Diskussion um die SRG lanciert wurde. «Wir waren der Zeit wohl voraus», sagte Rickli und spricht damit medienpolitische Forderungen und Vorschläge an, welche die SVP seit geraumer Zeit einbringe. Jetzt kämen diese von verschiedensten Seiten. «Das ist doch positiv zu werten», sagte Rickli. Die SVP werde die Gegner der No-Billag-Initiative nun beim Wort nehmen.

«Ich glaube, das Resultat ist so deutlich ausgefallen, weil im Abstimmungskampf diese Versprechen und Zugeständnisse gemacht wurden», sagte Rickli zum klaren Resultat. Konkret nannte sie die Senkung der Gebühr, ein «Abspecken bei der SRG» oder das Streichen der Mediensteuer für Unternehmen.

Leuthard: «Eine Klatsche»

Aus Sicht von Medienministerin Doris Leuthard zeigt das Resultat zur No-Billag-Initiative, dass die Bevölkerung mit dem öffentlichen Radio und Fernsehen verbunden ist. Wenn eine Initiative mit 71 Prozent und mehr abgelehnt werde, spreche man in der Regel von einem «Absturz», einer «Klatsche», sagte sie am Sonntag vor den Medien in Bern.

Leuthard erinnerte daran, dass die Gebührengelder für die SRG ab kommendem Jahr bei 1,2 Milliarden Franken gedeckelt sind. Und sie bekräftigte, dass der Bundesrat den Entwurf des neuen Gesetzes über elektronische Medien Mitte Jahr in die Vernehmlassung schicken will. Das heutige Gesetz fokussiere auf Radio und TV, stellte sie fest. Doch der Medienkonsum via Internet steige.

SRG plant Reformen

Trotz des Abstimmungserfolgs plant die SRG, ab 2019 rund 80 Millionen Franken einzusparen. SRG-Generaldirektor Gilles Marchand sprach von einem Stellenabbau. Ausserdem soll auf Werbung in Filmen verzichtet und keine Online-News ohne Audio- oder Videobeitrag publiziert werden.

Zudem will die SRG den Fokus auf die jungen Zuschauer lenken und dafür 20 Millionen Franken reinvestieren.