Mit 36 habe er begonnen, mit 63 Jahren sei es nun genug – dies erzählte Daniel Bühler, Gründer und Chef der Afro-Pfingsten, anlässlich einer Medienkonferenz. Nach vielen Reisen durch Afrika war es ihm Anfang der Neunziger ein Anliegen, die Welt ein Stück weit nach Winterthur zu bringen. Dies ist ihm gelungen. Das Stadtfest mit internationalem Flair entpuppte sich schnell als Publikumsmagnet und wurde zu einem Leuchtturm der hiesigen Kulturszene.

2012 verkaufte Daniel Bühler sein «Baby» an neue Besitzer. Diese gingen innert kurzer Zeit damit Konkurs. Also fühlte sich der Gründer dazu berufen, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen. Mit Erfolg. «Wir sind wieder auf Kurs!», verkündete er kürzlich sichtlich stolz. Deswegen sei nun die Zeit gekommen, wieder einen Schritt zurückzutreten und die Leitung weiterzureichen.

Menschen im Fokus

Das neue Gesicht der Afro-Pfingsten wird Karin Gubler. Die Frauenfelderin hatte sich regulär für dieses Amt beworben. Was aber gefällt ihr besonders an den Afro-Pfingsten? Gubler: «Mir gefällt es, durch den Markt zu schlendern und seine Vielfalt und die ganz spezielle Atmosphäre zu geniessen. Zudem bin ich ein Musikfan und freue mich auf jedes einzelne Konzert. Besonders gespannt bin ich da auf die noch weniger bekannten Namen wie Elemotho und New Kingston.»

Ihr absolutes Highlight seien aber die Menschen rund um den Anlass. «Ich freue mich auf Begegnungen vielfältiger Natur mit dem Publikum und die Zusammenarbeit mit dem tollen Afro-Pfingsten-Team, das einen riesigen Job macht.»

Video-Rückblick auf die «Afro-Pfingsten» 2017:

Keine radikalen Änderungen geplant

In diesem Jahr organisierte sie den Anlass noch mit Daniel Bühler, nächstes Jahr steht er ihr nur noch als Senior Coach beratend zur Verfügung, denn sein Verein «Eine Welt» bleibt Organisator. Dass sich das Festival nach der Pleite wieder in der Wiederaufbauphase befinde, reize Karin Gubler an ihrer neuen Aufgabe: «Schliesslich hat das Festival auch eine wunderbare Tradition, an die viele Erwartungen geknüpft sind.»

Radikale Änderungen seien nun aber nicht zu erwarten. «Wir wollen die Afro-Pfingsten langsam weiterentwickeln. Für 2019 möchten wir unter anderem die Zusammenarbeit mit lokalen Kulturschaffenden vertiefen. Auch die Workshops sollen wieder zahlreicher im Programm zu finden sein.» Der Markt und die Konzerte sollen auch künftig in einem ähnlichen Rahmen stattfinden. Nun freue sie sich aber zuerst auf eine erfolgreiche Ausgabe 2018.