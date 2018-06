Am Albanifest wird es mitunter voll. Deshalb achten die Veranstalter schon beim Aufstellen darauf, wie die Menschen am besten durch das Gelände geleitet werden. (Archivfoto: Urs Weisskopf)

Das Albanifest mitten in der Winterthurer Altstadt ist für die Veranstalter Herausforderung und Segen zugleich. «Die Kulisse ist einmalig, gleichzeitig stellt es uns bereits beim Aufstellen des Geländes vor grosse Herausforderungen», sagt OK-Präsident, Daniel Frei.

Im Hinblick auf die diesjährige Ausgabe haben die Verantwortlichen einen neuen Sicherheitschef verpflichtet und ein neues Konzept erarbeitet.

Zentrale Figur bei der Entwicklung des neuen Sicherheitskonzepts ist Linus Eberhard, der als einer von vier neuen Mitgliedern im Albanifest-Komitee mitwirkt. «Er bringt eine grosse Erfahrung mit», lobt Daniel Frei den neuen Sicherheitsverantwortlichen, der für diese Belange schon beim Züri Fäscht 2016 zuständig war und es aktuell beim Formel-E-Rennen in der Stadt Zürich ist.

Aufbauphase wichtig

Linus Eberhard schaute sich den Festbetrieb des letzten Jahres an. Auf Basis dieser Analyse erarbeitete er dann das neue Sicherheitskonzept. Als heiklen Punkt machte er unter anderem die Aufbauphase aus, wie Daniel Frei sagt. «Wenn ein Festzelt nur schon einen halben Meter neben der vorgegebenen Stelle aufgebaut wird, kann das dazu führen, dass an einem anderen Ort ein Fluchtweg versperrt wird.»

Bereits in der ersten Planungsphase im Herbst werden die Besucherströme aus dem Vorjahr berücksichtigt. Grundsätzlich stellen die Verantwortlichen Stände und Festwirtschaften so auf, dass die vier Meter breite Rettungsgasse jederzeit frei bleibt. «Wir stellen beispielsweise in der Marktgasse nur auf einer Seite Marktstände auf», sagt Frei.

Ausserdem werde darauf geachtet, dass besonders an den Gassenkreuzungen die Stände so angeordnet sind, dass die Rettungsfahrzeuge durchkämen. «Das führt fast automatisch zu einer gewissen Kanalisierung der Besucher», sagt Frei.

Baustellen Unsicherheitsfaktor

Die Bühne stellt für Frei auch kein Sicherheitsproblem dar. «Wir haben keine Superstars am Albanifest. Entsprechend werden sich nicht so viele Menschen in der Altstadt bewegen, als dass es gefährlich werden könnte», sagt Frei.

Neuralgische Staustellen gebe es entsprechend nicht. «Es gibt keine Strasse, die immer verstopft wäre.» Einziger Unsicherheitsfaktor aus Sicht des Veranstalters: Die Baustellen in der Innenstadt. Zurzeit wird an mehreren Gebäuden Sanierungen vorgenommen. Entsprechend sind diese eingerüstet. Frei sagt dazu: «Wir haben versucht, das bei der Planung des Geländes miteinzubeziehen, aber wie sich die Besucher um die Baustellen herum verhalten, können wir wohl erst unter realen Bedingungen am Albanifest eruieren.»