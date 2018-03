«Das Gwölb in der Steinberggasse ist vielen Musikern und Partygängern gar nicht bekannt. Das möchte ich gerne ändern», erzählt Raffael Rihs. Der 35-jährige Musiker nahm diesen Plan gleich selbst in die Hand und veranstaltet morgen Samstag, 24. März, eine Party unter dem Motto «Krach im Gwölb». Wie es der Name ahnen lässt, spielt eine Rockband; nämlich die Winerthurer Desert Dude Rock.

Location bis vor einem Jahr noch unbekannt

Bis vor einem Jahr kannte Raffael Rihs das Gwölb auch nur flüchtig - bis zu seinem eigenen Bandauftritt. «Dadurch lernte ich den Programmchef kennen, ein super cooler Typ. Leider fehlt ihm der Kontakt zu den jungen und partyfreudigen Winterthurern.»

Er habe sich deshalb entschieden, einen ersten Partyanlauf in der Location mitten in der Steinberggasse zu machen. In der Hoffnung, dass andere nachziehen. «Es wäre schön, wenn auch andere Winti-Bands hier auftreten. Im Gegensatz zu sonstigen Winterthurer Konzertlocations wird man nämlich nicht auf eine Warteliste geschoben.»

Läuft der erste Event im Rahmen von «Krach im Gwölb» gut, kann sich Raffael Rihs durchaus mehr davon vorstellen. «Es wäre schön, wenn eine Partyreihe unter diesem Namen entstehen könnte. Das Wichtigste ist jetzt aber, dass die erste gut ankommt.»