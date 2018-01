So seien die Schäden nicht vergleichbar mit jenen 1999 nach dem Sturm Lothar.

Peter Häusler beurteilt die Schäden als «waldbaulich gesehen nicht so schlimm».

Das Tief Burglind sorgte in den städtischen Wäldern für einigen Schaden. Zahlreiche Bäume hielten den kräftigen Windböen nicht stand. Auch eine rund 140 Jahre und 40 Meter hohe Fichte im Eschenbergwald überstand den Sturm nicht. Für diesen Wald ist Peter Häusler als Förster des südlichen Stadtgebiets zuständig.

Zu Beginn werden die Äste abgesägt (Handyvideo: Michael Hotz):

Seine Mitarbeiter Kurt Baumann, Luca Bosshard und Beat Büchi sind in diesen Tagen mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Nun nehmen sie sich der umgestürzten Fichte an. Als erstes entfernen der Forstwart-Vorarbeiter Kurt Baumann und der Lehrling Beat Büchi mit ihren Motorsägen die Äste des umgestürzten Baums. Danach durchsägt der Auszubildende im zweiten Lehrjahr beim Strunk samt Wurzelgeflecht den Stamm.

Beim Absägen des Strunks ist Vorsicht angesagt (Handyvideo: Michael Hotz):

Anschliessend zerteilen Beat Büchi und Kurt Baumann den Rest des Stamms in fünf Meter lange Stücke. Maschinist Luca Bosshard ist den beiden mit dem Kran seines Rückefahrzeugs behilflich, indem er die sogenannten Trämel sorgsam am Waldwegrand stapelt. Das gewonnene Holz wird später je nach Qualität weiterverwendet.

Die Stadtgrün-Mitarbeiter sind ein eingespieltes Team (Handyvideo: Michael Hotz):

Eine zeitaufwendige Arbeit

Peter Häusler rechnet damit, dass diese Aufräumarbeiten mindestens vier bis sechs Wochen dauern werden: «Es ist eine zeitaufwendige Arbeit. Aber nicht wegen der Menge, sondern vielmehr aufgrund des nassen Bodens und weil die Bäume überall verteilt sind.» Insgesamt stehen drei Stadtgrün-Teams à drei bis vier Mitarbeitern im Einsatz.

Die pressantesten Aufgaben wurden bereits am späten Nachmittag nach dem Sturm und am Tag darauf erledigt. Dabei gingen die Forstarbeiter nach einer Dringlichkeitsliste vor, wie Peter Häusler erklärt. Als erstes mussten die Bäume entlang der Hauptverkehrsträger wie Autobahn, Bahnlinien und Kantonsstrassen kontrolliert werden. So war es entlang der A1 aus Sicherheitsgründen notwendig, einige Fichten zu fällen.

Peter Häusler koordiniert als Förster die Aufräumarbeiten in seinem Zuständigkeitsbereich (Bild: Michael Hotz):

Anschliessend folgen die Räumungen von Kantonsstrassen wie es etwa bei der Steigstrasse Richtung Brütten erforderlich war. Hohe Priorität geniesst auch die Umgebung des Tierparks Bruderhaus. «Dort mussten wir beim Wildpferde-Gehege einige Bäume entfernen.» Erst danach werden weitere öffentliche Strassen, Waldstrassen und Fusswege geräumt.

Schräge Bäume sind gefährlich

Während diesen Arbeiten wird auch die nähere Umgebung der umgekippten Bäume begutachtet. «Schräge Bäume sind nun die grösste Gefahr. Es ist unsere Aufgabe, jeweils abzuschätzen ob ein solcher zur Sicherheit gefällt werden muss oder nicht.» So wolle man Folgeschäden möglichst verhindern, gerade weil es bei weiten Teilen des städtischen Waldgebiets um sogenannten Wohlfahrtswald handelt, der von der Bevölkerung in der Freizeit genutzt wird.

Von schrägen Bäumen geht nun die grösste Gefahr aus (Bild: Michael Hotz):

Nicht ungefährlich sind auch die Aufräumarbeiten von bereits umgefallenen Bäumen an sich. «In jedem einzelnen Fall muss beurteilt werden, wie der Baum am sichersten verarbeitet werden kann.» Trotzdem sei sich jeder Mitarbeiter bewusst, dass ein gewisses Restrisiko bestehe. Schliesslich würden in den Baumstämmen wegen verschiedenen Hebelwirkungen – je nachdem wie der Baum liegt – gewaltige Kräfte wirken.

Die Schäden hielten sich in Grenzen

Trotz allem sind die Schäden in den städtischen Wäldern überschaubar und gemäss Peter Häusler nicht mit denjenigen 1999 beim Sturm Lothar vergleichbar. «Es gab vor allem Streuschäden, die Auswirkungen vom Sturm sind deshalb waldbaulich gesehen nicht so schlimm.» Von 1500 bis 2000 Kubikmetern Schadholz geht er aus. Ähnlich beurteilt Stadtgrün-Leiter Beat Kunz die Situation nach Burglind: «Es sind glücklicherweise keine ganze Baumreihen umgefallen.» Er schätze die Anzahl der umgekippten Bäume auf rund 600.