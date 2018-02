Bald wird er wieder in Winterthur auftreten. Stimmakrobat und Beatboxer Martin O. kommt am 21. März noch einmal ins Casinotheater. (Foto: Tina Schöni)

Seine Stimme ist sein Talent. Das Loop-Gerät, das er für Stimmaufnahmen benutzt, sein wichtigstes Bühnenrequisit. Martin O., der mit bürgerlichem Namen Martin Ulrich heisst, hat sich als Sänger, Beatboxer und einfallsreicher Musikgeschichtenerzähler in der Schweiz und in Deutschland einen Namen gemacht. Mit Charme und Humor führt er das Publikum mal singend, mal rappend durch seine abendfüllenden Shows.

Mit dem «Mausiker» ist Martin O. seit zwei Jahren auf Tournee. (Video: Youtube)

Mit seinem dritten Programm «Der Mausiker» ist der Ostschweizer mittlerweile seit zwei Jahren unterwegs. Ende März wird er seine Tournee in Herisau abschliessen, doch zuvor kehrt der 42-Jährige mit seinem musikalischen Spektakel nach Winterthur zurück. Am 21. März tritt er im Casinotheater auf, wo er mit seinem Programm bereits 2016 Premiere feierte. Die Vorfreude sei gross. «Das Casinotheater ist einer meiner Lieblingsspielorte.»

«Auf Pannen reagiere ich mit Improvisation»

Eine geballte Ladung an musikalischer Unterhaltung dürfte man von Martin O. auch diesmal erwarten. Verleidet sei ihm der «Mausiker» auch nach zweijähriger Tournee nämlich nicht. «An jedem Abend geschehen unvorhergesehene Dinge, welche die Show besonders machen. Auf Pannen oder technische Fehler reagiere ich dann mit Improvisation.» So würde das Programm mit der Zeit wachsen und sich weiterentwickeln.

Sein drittes Programm dreht sich rund um das Thema Mut. (Foto: pd.)

Die Geschichte im «Mausiker» sei aber dieselbe geblieben. Eine kleine Hausmaus sorgt für Tumulte auf der Bühne, kommentiert seine Show und ermutigt den Stimmenakrobat, doch auch einmal etwas Neues zu wagen. Das Thema Mut steht im Zentrum. Martin O. erzählt: «Ich brauche eigentlich immer in irgendeiner Form Mut. Zum Beispiel wenn ich ein solches Programm entwickle oder bevor ich auf die Bühne gehe.»

Lob von Viktor Giacobbo

In Winterthur weiss man das Talent des 42-jährigen Stimmakrobats zu schätzen. Als er hier 2016 den «Mausiker» aufführte, stiess Martin O. beim Publikum auf Begeisterung. Auch Viktor Giacobbo fand lobende Worte für den Künstlerkollegen. «Er ist ein völlig einzigartiger Geräusch-, Gesang- und Instrument-Künstler», sagte der Winterthurer nach der Vorstellung in einem Promo-Video.

«Da steckt jeweils sehr viel Persönliches drin.»

Für seine Programme ist Martin O. national und international ausgezeichnet worden. Unter anderem erhielt er 2010 den Schweizer Innovationspreis und 2012 den Deutschen Kleinkunstpreis. Die Themen seiner Show greift er aus dem Leben. «Da steckt jeweils sehr viel Persönliches drin.»

Neues wagen will der Solokünstler schon bald. Der Ostschweizer schreibt bereits an seinem vierten Programm. Viel verrät er noch nicht, aber: «Es soll ein erfrischend, heiteres Musikprogramm mit viel Tiefgang werden.» Die Premiere ist am 21. März 2019.