Co-Cheforganisator Daniel Bühler bleibt aber zuversichtlich, dass das Wetter in den nächsten Tagen besser wird. (Foto: Christian Saggese)

Der erste Markttag an den Afro-Pfingsten ist bisher noch kein Grund zu Feiern. (Foto: Christian Saggese)

Bunte Farben, strahlende und tanzende Menschen sowie volle Gassen – dies verbindet man mit dem Afro-Pfingsten-Markt. Doch das Wetter macht diesem Bild einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Die Gassen sind leer, die Mundwinkel unten, die Aussteller versuchen ihre Pavillons bestmöglich vor dem Regen zu schützen.

Kopfschüttelnd steht auch Co-Cheforganisator Daniel Bühler auf dem Neumarkt: «Was für ein Sch.... Wetter!» Dennoch lässt er sich die Hoffnung nicht nehmen und ist guter Dinge, dass es am Nachmittag sowie morgen Freitag und am Samstag besser wird. Die Wetterdienste sagen zwar weiterhin Regen voraus, aber auch Sonnenschein.

Man sollte also dennoch einen Besuch einplanen. Die Aussteller mit ihren internationalen Leckereien und Produkten sowie liebevoll gestaltetenen Ständen hätten es auf jeden Fall verdient.

Noch bis und mit Samstag Markt

Der Markt der Afro-Pfingsten befindet sich heute auf und rund um den Neumarkt. Am Freitag und Samstag, 18./19. Mai, wird noch der Kirchplatz und die Steinberggasse miteinbezogen. Am Sonntag und am Montag findet kein Markt statt. Dennoch gehen die Afro-Pfingsten dann weiter, unter anderem mit Konzerten, Filmen und auch sonst einem vielseitigen Rahmenprogramm. Dieses ist auf der Homepage der Afro-Pfingsten zu finden.