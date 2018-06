Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Nach drei Tagen Feiern in der Winterthurer Altstadt endet das Albanifest 2017 am 2. Juli mit dem Familiensonntag. -> Zum Ticker.

Der Countdown zum 47. Albanifest läuft. In drei Wochen verwandelt sich die Winterthurer Altstadt wieder in ein kunterbuntes, kulinarisch vielfältiges Festareal. Erwartet werden über 100‘000 Besuchende.

Ein wichtiger Meilenstein fürs Albanifest wurde bereits im vergangenen Herbst gelegt. Damals genehmigte das Winterthurer Parlament eine Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt und dem Albanifest-Komitee. Somit fliesst jährlich ein städtischer Beitrag über 475‘000 Franken (wir berichteten).

Ein erfahrener Sicherheitsverantwortlicher

Für den Albanifest-Präsidenten Daniel Frei ist dies ein «Glücksfall zum richtigen Zeitpunkt». Mit der dadurch erlangten Planungssicherheit habe das OK bereits ein neues Sicherheitskonzept erarbeitet können. Das in der Vereinbarung geforderte Konzept soll nun unter Festbetrieb operativ getestet werden.

Zentrale Figur bei der Entwicklung des neuen Sicherheitskonzepts ist Linus Eberhard, der als einer von vier neuen Mitgliedern im Albanifest-Komitee mitwirkt. «Er bringt eine grosse Erfahrung mit», lobt Daniel Frei den neuen Sicherheitsverantwortlichen, der für diese Belange schon beim Züri Fäscht 2016 zuständig war und es aktuell beim Formel-E-Rennen in der Stadt Zürich ist.

Aufbauphase ist wichtig für die Sicherheit

Linus Eberhard schaute sich den Festbetrieb des letzten Jahres an. Auf Basis dieser Analyse erarbeitete er dann das neue Sicherheitskonzept. Als heiklen Punkt machte er unter anderem die Aufbauphase aus, wie Daniel Frei sagt. «Wenn ein Festzelt nur schon einen halben Meter neben der vorgegebenen Stelle aufgebaut wird, kann das dazu führen, dass an einem anderen Ort ein Fluchtweg versperrt wird.»

Sein Augenmerk legte Linus Eberhard auch auf verstärkte Kontrollen während des Albanifests. «Dank seinen Kontakten spielen die Kontroll- und Sicherheitsequipen, die dieses Jahr im Einsatz sein werden, in einer anderen Liga», sagt Daniel Frei. Nach einer Ausschreibung ist nun die Delta Security AG für die Sicherheit zuständig, bei der Linus Eberhard tätig ist. Der Sicherheitsdienst mit Hauptsitz in Brüttisellen war mit seinen Mitarbeitern schon an zahlreichen Strassenfesten engagiert und wird in verschiedenen Fussballstadien eingesetzt. Daniel Frei spricht deshalb von einem zeitgemässen Sicherheitskonzept. Er betont aber auch: «Das alte Konzept war alles andere als schlecht.»

Neues Logo, neuer Slogan, neuer Musikstil, neue Festzeiten

Neben Linus Eberhard haben auch andere neue OK-Mitglieder dem diesjährigen Albanifest eine gewisse frische Note verpasst. Heinz Stiefel wirkte als Kommunikationsverantwortlicher beim aktuellen Festsujet mit, welches das neue Albanifest-Logo und den neuen Slogan «Winterthurer Stadtfest der Verein und Kulturen» zeigt.

Der neue Zuständige für Unterhaltung, Leandro Lee, nahm Änderungen beim Programm auf der Albani-Bühne vor. Neu werden auch Reggae-Klänge zu hören sein. Erstmals treten ab Mitternacht DJs auf. Am Albanifest-Freitag können sie dies eine Stunde länger tun als früher, denn dann wird bis um 3 Uhr in der Früh gefeiert. Dafür endet der Festbetrieb am Samstag ebenfalls um 3 Uhr.