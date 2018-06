Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Ein gut gelauntes Publikum sowie abwechslungsreiche Bands sorgten dafür, dass das Chräen Openair am 17. Juni 2017 wieder zu einem grossen Erfolg wurde. --> Zum Bericht.

Jahcoustix & Fireman Crew, Catalyst und Pigeons on the Gate sind nur einige der Bands, die am Samstag, 16. Juni, den Neftenbacher Hausberg beleben. Das

34. Chräen Openair findet statt. Im Fokus des diesjährigen Line-Ups stehen lokale, regionale und nationale Bands.

Um einen Überblick zu verschaffen, hat Luca Müller vom Organisationskomitee für die «Züriost»-Leser die wichtigsten Fakten des Events in einem ABC festgehalten:

A – Allerschönste Aussicht vom Neftenbacher Hausberg.

B – Barefoot to the Moon. Rock’n’Roll um 17 Uhr auf der Startrampe.

C – Catalyst. Rockmusik um 19.30 Uhr auf der Hauptbühne.

D – Das Chräen Openair freut sich auf Ihren Besuch.

E – Ein einzigartiges Erlebnis am 16. Juni in Neftenbach.

F – Floren. Popsound um 15.15 Uhr auf der Startrampe.

G – Grilladen vom feinsten aus unserer Küche, natürlich mit viel Liebe zubereitet.

H – High Five. Pop- und Rock-Nachwuchs aus Neftenbach, um 14.05 Uhr auf der Startrampe.

I – Infos, Tickets, das vollständige Programm und mehr auf unserer Internetseite www.coac.ch

J – Jamaica-Feeling. Jar mit Rocksteady um 20.55 Uhr auf der Startrampe. Jahcoustix & Fireman Crew mit Reggae um 21.35 Uhr auf der Hauptbühne.

K – Kult! Das ist das Chräen Openair.

L – Leidenschaft ist unser Kredo.

M – Marina & Guitar. Singer-Songwriterin um 18.50 Uhr auf der Startrampe.

N – Nimble Noise. Rock um 15.50 Uhr auf der Hauptbühne.

O – Offen und freundlich für alle, die unser Openair besuchen wollen.

P – Pigeons on the Gate. Irischer Folk aus der Schweiz um 23.35 Uhr auf der Hauptbühne.

Q – Qualität, dafür stehen wir.

R – Resonanzband. Junge Talente der Jugendmusikschule Winterthur und Umgebung um 14.40 Uhr auf der Hauptbühne.

S – Super Programm und Wetter am diesjährigem Chräen Openair.

T – The Shoes (Swing, Soul) und The Three Sum (Punk). Um 13.30 und 17.40 Uhr auf der Hauptbühne.

U – Unvergessliche Open Airs seit 1985.

V – Vielfalt an lokalen und regionalen Bands.

W – Weil es uns Freude bereitet den Hausberg krachen zu lassen.

X – Xylophon! Hat hoffentlich eine der Bands...

Y – Yaks und andere Tiere sind auf dem Gelände verboten.

Z – Zuschauerinnen und Zuschauer, wir freuen uns über alle Feierwilligen auf dem Chräen.