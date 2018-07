Samstag

An verschiedenen Orten am Albanifest ist es eng. Vor allem in der Steinberggasse und bei den Schiessbuden an der Stadthausstrasse kommen die Besucher nur langsam vorwärts.

Neuralgische Staustellen gibt es am Albanifest jedoch nicht, wie OK-Präsident Daniel Frei gegen über Züriost sagte. Bereits in der ersten Planungsphase im Herbst werden die Besucherströme aus dem Vorjahr berücksichtigt. Grundsätzlich stellen die Verantwortlichen Stände und Festwirtschaften so auf, dass die vier Meter breite Rettungsgasse jederzeit frei bleibt. «Wir stellen beispielsweise in der Marktgasse nur auf einer Seite Marktstände auf», so Daniel Frei.