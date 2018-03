Die Klasse 3e der Kantonsschule Rychenberg hatte eine besondere Idee: In Gruppen verfassten sie Kolumnen, in denen sie über ihre persönlichen peinlichsten Momente erzählen. Wie das Projekt entstand, ist hier zu lesen. Täglich erscheint auf «Züriost» ein neuer Text.

Heute schreiben Linn Larsson und Jill Locatelli über ein Wiedersehen mit peinlichen Folgen.

«Kurz vor Weihnachten hetzte ich von Laden zu Laden, um wie jedes Jahr verspätet Weihnachtsgeschenke für meine Liebsten zu besorgen. Planlos ging ich die Marktgasse hoch und runter. Ich strebte hoffnungsvoll auf einen Klamottenladen zu, um vielleicht da etwas für meine Schwester zu ergattern.

Ich sah endlos viele Sachen, doch nichts schien mir gut genug. Enttäuscht verliess ich den Laden, der mir nichts Sinnvolles präsentieren konnte. Ich schlenderte weiter und glaubte eine altbekannte Sandkastenfreundin wieder zu erkennen. Vor vielen Jahren, im Kindergarten noch, hatten wir zusammen Beeren beim Nachbarn geklaut, uns mit Acrylfarben vollgekleckert und den nervigen Jungs einen Streich gespielt.

Ich erinnerte mich gerne an diese unkomplizierte Zeit zurück. Ich war mir ganz sicher, dass sie es war. Erstaunlicherweise hatte sie sich nämlich, abgesehen von der Körpergrösse, kaum verändert. Ich suchte ihren Blickkontakt und meinte ihn erwidert zu bekommen. Auch ihre Freundinnen lächelten und blickten in meine Richtung, was mich erstaunte, denn ich wusste nicht, woher sie mich hätten kennen sollen. Wir liefen sozusagen direkt aufeinander zu. Ich überlegte mir, wie ich sie nach all den Jahren begrüssen sollte, und entschied mich für eine einfache Umarmung.

Ich begann wenige Meter vor dem Zusammentreffen meine Arme zu öffnen. Verwirrt merkte ich, wie sie und ihre Freundinnen mir auswichen, mir nicht einmal ein einfaches Hallo widmeten und in ein Gespräch mit einer von mir unbemerkten Gruppe Gleichaltriger hinter mir gerieten. Peinlich berührt wurde mir klar, dass die Wiedererkennung nur einseitig, in dem Fall auf meiner, stattgefunden hatte.

Ich setze meine Suche fort.»