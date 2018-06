Das Dampfzentrum Winterthur lädt am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juni, zum jährlichen Dampfmaschinenfest ins Sulzer-Areal in Winterthur ein. Präsentiert werden von 10 – 18 Uhr in einer lebendigen Schau viele historisch wichtige Maschinen der Sammlung des Dampfzentrums Winterthur. An Führungen werden die Besucher auf eine Zeitreise durch 150 Jahre Welt- und Schweizer Geschichte mitgenommen. Sie zeigt die kulturelle Bedeutung der Dampfmaschine für die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umwälzungen im Laufe der Industriellen Revolution.

Entwicklungsgeschichte der Dampfmaschine

In der Halle 181 werden dafür Maschinen mit Druckluft oder Elektroantrieb in Gang gesetzt und ihre Bedeutung als Teil der Entwicklungsgeschichte der Dampfmaschine – von der einfachen Einzylinder-Maschine, über Mehrzylinder-Kraftpakete bis zur modernen Dampfturbine – wird erläutert. Sie arbeiten als Pumpen, treiben Generatoren und Baumaschinen an und zeigen, wie Dampfschiffe mit Schaufelrad oder Schraube in Fahrt kommen.

Die Dampfkraft behält in der Familie der Wärme-Kraft-Maschinen weiterhin ihren Platz, denn auch in der wasserkraftreichen Schweiz ist sie für die Produktion von 40 Prozent des elektrischen Stromes verantwortlich.

Labormaschine aus Technikum Biel

Draussen auf dem gedeckten Lagerplatz steht eine attraktive Auswahl von Maschinen unter Dampf. Dazu gehört die grosse Labormaschine aus dem Technikum Biel, mit der anhand von Änderungen der Parameter eine Vielzahl von Experimenten möglich ist.

Auch dabei ist eine Bohrmaschine, die über eine Transmission mit einer kleinen Dampfmaschine angetrieben wird. Mit ihr können sich die Besucher im Löcherbohren üben. Sie zeigt wie über Jahrzehnte Arbeitsmaschinen in Werkstätten und Fabriken über Transmissionen – zunächst mit Wasserkraft und später mit zuverlässiger, zentraler Dampfkraft – angetrieben wurden.

Plattform für Institutionen

Auch dieses Jahr bietet das Dampfzentrum befreundeten Institutionen eine Plattform, um Objekte ihrer Sammlung zu präsentieren. Wieder dabei ist der Verein Dieselmotoren. Neu ist ein Lokomobil aus dem Schweizerischen Agrarmuseum Burgrein in Alberswil-Willisau, mehrere historische Landmaschinen des Vereins Freunde alter Landmaschinen und das Dampfboot Aladin zu bewundern.

Wie immer fährt für die kleinen Gäste eine Dampfgartenbahn und die Festwirtschaft lädt zu Speis und Trank ein. Am Sonntag, 10. Juni, besteht zudem die Möglichkeit für eine nostalgische Reise im umweltfreundlichen Dampfzug durch die Nordostschweiz. Informationen und Reservationen unter: www.dlm-ag.ch

«Mit Ihrem Besuch dieser attraktiven Veranstaltung unterstützen Sie das Dampfzentrum und ermöglichen die Erhaltung eines wichtigen kulturellen Erbes», so Robert Notz, Präsident des Vereins Dampfzentrum Winterthur.

(Medienmitteilung des Dampfzentrums Winterthur)

Dampfmaschinenfest 2018: Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juni, 10 bis 18 Uhr im Dampfzentrum Winterthur