Die Molton-Saison geht ab heute, 22. Februar in die nächste Runde. Sechs Bands, darunter drei Winti-Gruppen, rocken während drei Tagen im Theater am Gleis. Eine dieser Winti-Gruppen ist Dallan.



Obwohl «Gruppe» wohl etwas falsch formuliert ist: Dallan ist eigentlich das Soloprojekt der Winterthurer Singer/ Songwriterin Dayana Stöhr. Seit ihrem Start im Jahr 2015 wird sie vom Pianisten Lars Schmit in allen Bereichen unterstützt. Nun treten die beiden Künstler am Molton-Festival in Winterthur auf.

Eine erste Hörprobe von Dallan gibt es hier:

(Quelle: Youtube)

Dallan, ihr seid Winterthurer. Was bedeutet euch der Auftritt am Molton-Festival?

Dallan: Wir fühlen uns fühlen uns geehrt! Das Molton ist ein tolles Festival, ich mag die Leute die es organisieren und soviel Mühe und Zeit reinstecken! Und Pablo Nouvelle, der nach uns auftritt, find ich seit eh und je ein super Act!

Was möchtet ihr durch eure Musik zum Ausdruck bringen?

Dallan: Mehr Emotion statt Perfektion, etwas Kontrast zu den Top 40 im Radio, eher leer statt überladen - ganz im Zeichen der dunklen Seite des Mondes.

Was macht ein gutes Konzert für euch aus?

Die Verbindung zum Publikum. Wenn’s gespenstig Ruhig wird und sich eine gewisse Magie in der Luft befindet, eine Art unausgesprochenes Verständnis zwischen den Zuhörern und uns. Und natürlich es bizli Schnaps.