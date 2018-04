In Winterthur hat am am Samstagmorgen der Dachstock eines leerstehenden Gebäudes an der St. Gallerstrasse Feuer gefangen. Die Kantonspolizei meldet, dass erheblicher Sachschaden entstanden sei, jedoch niemand verletzt wurde.

Feuer rasch unter Kontrolle

Um 10.30 Uhr morgens gingen mehrere Meldungen ein, dass an der St. Gallerstrasse ein Dachstock im Vollbrand sei. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Gebäude verhindern.

Im Moment wird noch nach weiteren Glutnestern im Dach gesucht. Wegen des Brandes erfolgte eine Sperrung der St. Gallerstrasse. Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch hunderttausend Franken übersteigen.

Brandursache noch unklar

Warum es in dem leerstehenden Mehrfamilienhaus zu brennen anfing, ist zurzeit noch unklar und wird durch Spezialisten des Brandermittlungsdiensts der Kantonspolizei Zürich untersucht. (zo)

Neben der Kantonspolizei Zürich stand die Feuerwehr von Schutz und Intervention Winterthur mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Vorsorglich war waren auch Rettungswagen vor Ort.