Im Museumscafé stellte die CVP Winterthur ihre Ziele für die Erneuerungswahlen am 4. März vor. So wolle man künftig mit fünf Personen im Parlament vertreten sein. Bei den letzten Wahlen wurden vier Gemeinderäte gewählt, durch den Wechsel von Franco Albanese von der CVP zur SVP gab es zwischenzeitlich aber einen Sitzverlust.

Eine richtige Familienpartei

Von den 60 Kandidierenden ist über die Hälfte weiblich und ein Grossteil eher jung, beträgt das Durchschnittsalter doch 41 Jahre. Für Parteipräsident Andreas Geering sei dies eine Chance, erfahrenen Nachwuchs aufzubauen, da es auch diese sind, die über die kommenden Generationen zu entscheiden hätten. Auch wird die CVP ihrem Ruf als Familienpartei gerecht, befinden sich doch viele Kinder der aktuell Amtierenden auf der Liste, beispielsweise von Andreas Geering und Stadtpräsident Michael Künzle.

Ziele für die Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt

Wichtig ist der Partei das Thema Gesellschaft und Familie. Kinder sollen qualitativ hochstehende Bildungsmöglichkeiten erhalten, ältere Menschen müssten durch gute Rahmenbedingungen selbstbestimmt leben können. Und die Sprache sei der Schlüssel für die Integration; so fordert die CVP eine Pflicht für Fremdsprachige zum Erlernen der deutschen Sprache.

Wirtschaftlich müsse die Stadt noch attraktiver werden für Start-Ups und wettbewerbsfähige Steuern bieten. Diese dürften sowieso nicht noch mehr steigen, um nicht die Kaufkraft der Winterthurer zu senken.

Beim Thema Umwelt und Verkehr setzt die CVP auf die Förderung der Produktion von Solarstrom und der Elektromobilität. Zudem sollen die Strassen und Wege für Fussgänger, Velo- und Autofahrer sicher sein. Um die Stadt besser zu verknüpfen, wird eine bessere Vernetzung zwischen den Quartierbahnhöfen und eine bessere Anbindung ans Busnetz angestrebt.

Verschiedene Schwerpunkte

Einige Spitzenkandidierende stellten sich noch kurz vor. Iris Kuster Anwander engagiert sich für Transparenz und ein griffiges Controlling, um die Finanzen in den Griff zu kriegen und die Bevölkerung offen zu informieren. Andreas Geering liegt ein reibungsloser Verkehr am Herzen, so ist er unter anderem im Vorstand der IG Erschliessung Hegi. Renata Lüchinger-Mattle engagiert sich als Schulleiterin für eine zukunftsorientierte Bildung der Kinder sowie eine menschenwürdige Sozialpolitik. Karatelehrer André Zuraikat legt den Fokus auf eine Stärkung der Sportstadt Winterthur. Bettina Schnider, Studentin, will die Sozialhilfe optimieren, damit die Einwohner diese Hilfe nicht lange in Anspruch nehmen müssen.

Auch Michael Künzle stellte sich vor. Ein Interview mit dem Stadtpräsidenten folgt in den nächsten Tagen auf Züriost.