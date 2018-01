Das Verzehrtheater Clowns & Kalorien feierte am vergangenen Freitag Premiere in Winterthur. Die Gäste wurden mit einem 4-Gang-Menü und eindrücklichen Vorstellungen verwöhnt. Clowns, Zauberer, Akrobaten - für jeden Zirkusfan war etwas dabei. Auch kulinarisch wurden keine Wünsche offen gelassen: Das Essen wurde mit viel Liebe zubereitet.

Das Verzehrtheater Clowns & Kalorien hat schon so manchen Besucher begeistert. Seit dem 10. November gastiert die Show mit Zauberern und Akrobaten, Tänzern und Verrenkungskünstlern in Winterthur, noch bis Sonntag, 4. Februar, ist sie zu sehen. Die Initiantin und Geschäftsführerin Marion Gasser zieht schon jetzt Bilanz: «Es ist sehr gut gelaufen. Die Besucherzahlen stimmen auch.» Konkrete Angaben zu den Zuschauerzahlen könne sie noch nicht machen, aber sie würden sich etwa im gleichen Rahmen bewegen wie in den vergangenen Jahren.

Winterthur als Heimat

Bereits zum 18. Mal war «Cowns & Kalorien» zu Gast in der Eulachstadt. «Unser Event hat hier schon Tradition. Winterthur ist so etwas wie unsere Heimat geworden», sagt Marion Gasser. Schliesslich befinde sich auch die Geschäftsstelle hier.

Weil das Konzept des Verzehrtheaters beim Publikum immer gut ankomme, müsse daran nicht viel geändert werden. «Trotzdem wollen wir uns jedes Jahr neu erfinden.» So sei das Programm für die nächste Ausgabe bereits klar, die Künstler schon engagiert. «Das ist aber alles noch geheim.» Bevor aber die Arbeiten für die nächste Saison beginnen, gönnt sich Marion Gasser eine Pause: «Bald ist wieder Reisen angesagt. Darauf freue ich mich jedes Mal.»