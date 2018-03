Basketballerinnen und Footballspieler, Schachspieler und Chearleederinnen: Am Donnerstagabend, 1. März, trafen sich die Eulachstädter Sportler im Casino Thetaer. Einmal mehr ging die Sport-Ehrung über die Bühne.



Der Panathlon-Club Winterthur und der Stadtrat zeichneten dabei die erfolgreichsten Städtischen Sportler aus. Beni Thurnheer und Stefan Nägeli moderierten durch den Abend.

Cupsiegerin holt Auszeichnung zur Sportlerin des Jahres



Der wichtigste Titel – nämlich Sportlerin des Jahres 2017 – ging an die Basketballerin Cinzia Tomezzoli. Unter tosendem Applaus und Gejohle wurde ihr Namen vor Publikum verkündet. Die Winterthurerin holte mit dem Damen-Basketballclub Winterthur den Cupsieg sowie den Supercup 2017. «Ein kleines Wunder», wie die 29-jährige selber sagt.

Cinzia Tomezzoli ist die Nachfolgerin von Abassia Rahmani. Die unterschenkelamputierte Sprinterin erhielt letztes Jahr die Auszeichnung als Sportlerin des Jahres 2016.

Der Moment der Wahrheit: Cinzia Tomezzoli ist Sportlerin des Jahres.

(Video: Talina Steinmetz)



278 Hände geschüttelt

Insgesamt wurden am Donnerstagabend 278 Athleten für ihre Leistungen ausgezeichnet. Stadtrat und Sportvorsteher Jürg Altwegg (Grüne) gratulierte jedem der 278 Sportler persönlich.



Voraussetzung für eine solche Auszeichnung war mindestens ein dritter Platz an nationalen oder internationalen Meisterschaften in der Elite- oder der höchsten Juniorenkategorie.

Sportförderin setzt sich für Wintersport ein

Die Sportförder-Auszeichnung nimmt Anna Grossi Bruno mit nach Hause. Sie ist seit 1976 als Aktivmitglied im «Gruppo Alpinistico Italiano Winterthur» dabei und setzt sich für die Förderung des Wintersports ein.



Dieser solle als Breitensport am Leben erhalten werden. «Es liegt uns am Herzen, dass sich auch Leute mit kleinerem Budget den Wintersport leisten können. Dafür arbeiten wir beispielsweise eng mit verschiedenen Skigebieten zusammen», so die Sportförderin.