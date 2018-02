«Wir mussten die Reifen unserer Fahrzeuge kontrollieren, bevor wir losfuhren. Manchmal waren sie durchstochen», erzählt Chin-Yunn Yang. Die 35-Jährige hat chinesische Wurzeln, ist in St. Gallen geboren, im Thurgau aufgewachsen und war ein Jahr lang als Tänzerin für «Shen Yun» auf Amerika-Tournee. In dieser Zeit mussten sie und die anderen Showmitglieder immer wieder mit Sabotageakten von der chinesischen Regierung rechnen. Aber warum?

Traditionen aufleben lassen

Eigentlich ist die Show «Shen Yun», die Mitte März im Theater Winterthur aufgeführt wird, weltweit ein Riesenerfolg. Die Karten sind meist innert kürzester Zeit ausverkauft. Tausende wollen das Spektakel miterleben, und sich mit Tanz und Live-Orchestermusik auf eine Reise in die 5000 Jahre alte chinesische Geschichte und Kultur begeben.

«Die Regierung fürchtet, dass man sie in Frage stellt.» Chin-Yunn Yang, Mediensprecherin von «Shen Yun»

Mit bis zu 1000 handgefertigten Kostümen, aufwendig animierten Bühnenbildern und klassisch chinesischem Tanz wird die alte Kultur Chinas wiederbelebt. Es geht um vergangene Dynastien, Mythen, Legenden und Volkstraditionen. Aber auch Tugenden wie Treue, Mut, Respekt und Toleranz werden aufgegriffen. «Sie sind im heutigen China leider fast vollständig verloren gegangen», sagt Chin-Yunn Yang, die mittlerweile als Medienverantwortliche in Winterthur und Basel tätig ist.

Trailer von «Shen Yun» 2018. (Video: Youtube)

Das chinesische Tanz- und Musikensemble «Shen Yun» wurde von New Yorker Exil-Chinesen 2006 ins Leben gerufen. Ihr Ziel war es, die Essenz der chinesischen Kultur mit Hilfe der darstellenden Kunst neu zu beleben. Die Renaissance dieser alten Kultur, die als göttlich inspiriert betrachtet wird, ist der atheistischen Staatspartei Chinas ein Dorn im Auge. «Sie fürchten, dass an traditionelle Geschichten erinnert wird und man die Regierung in Frage stellt», so Chin-Yunn Yang.

Aufstand durch die KPCh

Um das zu verhindern, habe die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) in all den Jahren versucht, «Shen Yun» Steine in den Weg zu legen. So habe sie etwa Konkurrenzkampagnen betrieben, chinesische Botschaften instruiert, Theatermanager unter Druck zu setzen, «Shen Yun» keinen Auftritt in ihren Theaterhäusern zu gewähren und die Reifen der Tourneebusse des Künstlerensembles aufgeschlitzt. Doch all diese Sabotageakte nützten nichts, im Gegenteil: Sie führten die Show zum Erfolg.

«Das zeigt, wie viel die kommunistische Partei daran setzt, das Land unter Kontrolle zu haben.» Chin-Yunn Yang, Mediensprecherin von «Shen Yun»

Weil eine Aufführung von «Shen Yun» in China verboten ist, würden gemäss Chin-Yunn Yang selbst viele Chinesen ausreisen, um sich das Spektakel ansehen zu können. Das sei traurig und ironisch zugleich. Sie betont: «Das zeigt doch, wie viel die kommunistische Partei daran setzt, das Land unter Kontrolle zu haben.»

Unterkriegen lässt sich das «Shen-Yun»-Ensemble nicht. Chin-Yunn Yang sagt: «Es ist mehr als eine Show und bei weitem nicht bloss Unterhaltung auf höchstem künstlerischem Niveau.» Es gehe um Hoffnung. Man wolle Brücken schlagen zwischen Ländern und Kulturen. «Und genau das wird von den Zuschauern weltweit wahrgenommen.»