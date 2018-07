Vera Sloof lebt seit zweieinhalb Jahren mit ihrem Freund in Berlin. (Foto: Elena Willi)

Der Campingplatz am Schützenweiher liegt am Stadtrand von Winterthur, gleich beim Rosenberg. Die Touristen zieht es aus den unterschiedlichsten Gründen hierher. «Manche von ihnen sind bloss auf der Durchreise, andere sind längere Zeit hier», weiss Basil Bertschmann. Er führt das Unternehmen zusammen mit seiner Mutter Caroline. «Meine Arbeit hier ist super. Jeder Tag ist wieder anders», schwärmt der 26-Jährige. Bei schönem Wetter könne er seine Büroarbeiten auch einfach auf der Zeltwiese erledigen. «Das ist fast schon wie Ferien machen.»

Internationale Kundschaft

Auf dem Platz sei Raum für 51 Wohnwagen und 30 Zelte. Vorwiegend seien es Schweizer Touristen, die ihren Urlaub in Winterthur planen. «Wir haben aber immer mehr asiatische und skandinavische Besucher, die auf Europareise sind», erzählt Basil Bertschmann.

Bjørn Torheim ist einer der internationalen Gäste. Mit seiner siebenjährigen Tochter und seiner Frau reist er diesen Sommer von seinem Heimatland Norwegen über Deutschland, die Schweiz und Frankreich bis nach Spanien. «In der Schweiz haben wir jetzt schon mehr Zeit verbracht als geplant», sagt er. Die Landschaft sei faszinierend. Zwar habe er die Alpen noch nicht gesehen, doch auf ihrer Fahrt von Zürich nach Genf erhoffe er sich einen Blick auf das Bergpanorama.

Museen, Wissenschaft und Natur

Ulrich Eins kommt aus dem deutschen Freiburg. «Winterthur ist ein Halt auf meiner Fahrradtour um den Bodensee», berichtet er.

Das Technorama sei der Grund, warum es den Physiker erneut in die Eulachstadt gezogen hat. «Ich war vor acht Jahren schon mal da.» Jetzt wolle er noch mehr von der Kulturstadt Winterthur sehen. «Heute mache ich einen Bike Rundweg durch das Industriequartier.» Die vielen Museen und die Natur haben es dem 53-Jährigen angetan. «Auch die Stadtkirche finde ich unheimlich schön.» Campen sei für ihn eine angenehme Art des Reisens: «Man ist viel an der frischen Luft und lernt neue Menschen kennen.»

Camping als Zwischenlösung

Schon seit April lebt die Familie Weber auf dem Camping am Schützenweiher. «Die Kinder wollen hier nie wieder weg», erzählt der Familienvater Peter Weber lachend. Weil ihr neu erworbenes Heim in Winterthur noch nicht bezugsbereit sei, dienen ihnen zwei Wohnwagen als Zwischenlösung. «Es ist extrem friedlich hier. Das Personal ist super. Wenn man jemanden braucht, ist immer jemand da», schwärmt auch der 47-Jährige von seinem momentanen Zuhause. Er freue sich aber ebenso auf das neue Haus. «Wieder alles beieinander zu haben, das vermisse ich.» Die Wege zum Abwaschen oder für den Gang aufs WC seien mit der Zeit schon mühsam. Trotzdem geniesse die fünfköpfige Familie nun noch die letzte Zeit in ihren fahrbaren vier Wänden. «Bis Ende August sind wir noch hier.»

Familienzusammenführung

Mit ihren Schwiegereltern, ihrem Freund und dessen Bruder campiert Vera Sloof in Winterthur. Sie sind aus Berlin angereist. «Ich bin der Liebe wegen nach Deutschland gezogen», erzählt die ursprüngliche Winterthurerin. Vor zweieinhalb Jahren habe sie die Schweiz verlassen und wohne seither in der deutschen Hauptstadt. «Ich komme aber sicher einmal pro Jahr nach Hause.» Beim jetzigen Besuch sollen sich die Schwiegereltern des Paares kennen lernen. « Sein Vater liebt das Campen, darum haben wir einen Wohnwagen gemietet. Natürlich ist es auch günstig», sagt die 32-Jährige. Die Winterthurer Altstadt wolle sie den Berlinern natürlich zeigen. «Sie ist wunderschön und man hat alles auf einem Fleck», findet Vera Sloof im Vergleich mit der Berliner Grossstadt.