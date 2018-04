Der FC Winterthur setzt mit zwei Neuverpflichtungen und einem Abgang bereits die ersten Ausrufezeichen für die neue Saison: Davide Callà (33) und Sead Hajrovic (24) wurden beide mit einem Zwei-Jahres-Vertrag ausgestattet. Dafür gibt Trainer Livio Bordoli sein Amt Ende Saison ab. Dies teilt der Klub diesen Donnerstag in einem Schreiben mit.

Livio Bordoli hatte das Traineramt beim FCW erst im Januar übernommen, nachdem Umberto Romano wegen des ausbleibenden sportlichen Erfolgs entlassen worden war. Nun hat der Tessiner bereits genug, er kehrt Ende Mai in seinen Heimatkanton zurück, wo seine Familie lebt. Beim Tessiner Fussballverband übernimmt er per 1. August das Amt des Technischen Leiters. Einen Ersatz für Livio Bordoli hat der FC Winterthur noch keinen.

Rückkehr des einstigen Tössfelder Talents

Die beiden Neuverpflichtungen haben beide eine Winterthurer Vergangenheit. «Als regional ausgerichteter Fussballklub mit einer traditionell starken Nachwuchsabteilung will der FCW auch in Zukunft auf Winterthurer Spieler setzen», heisst es diesbezüglich seitens des Vereins.

Communique des FC Winterthur



Zwei Spieler kommen, der Trainer geht. (Quelle: Facebook/FC Winterthur)

Davide Callà wuchs in Tössfeld auf, wo er als Junior auch für den Quartierverein spielte. Weiter ausgebildet wurde der Mittelfeldspieler in den Nachwuchsabteilungen des FC Zürich, GC und FC Winterthur.

Aktuell steht der 33-Jährige noch beim FC Basel unter Vertrag. Er ist seit 15 Jahren national und international auf hohem Niveau unterwegs, bestritt in der Super League mit Basel, GC, St. Gallen, Servette, Aarau und Wil insgesamt 292 Partien sowie mit Aarau während einer Saison 34 Partien in der Challenge League. Dabei erzielte er 68 Tore. Hinzu kommen diverse Auftritte in der Champions League, im Schweizer Cup sowie mit der Schweizer U21-Nationalmannschaft.

Sein Palmares ist eindrücklich: Viermal wurde er mit dem FC Basel Schweizer Meister, zweimal Cup-Sieger (Basel und Wil), einmal Challenge-League-Meister (Aarau) und zwei weitere Male stand er mit dem FCB im Cup-Final.

Rückkehr des jungen Defensivstabilisators

Auch Sead Hajrovic ist auf der Schützenwiese kein Unbekannter: Bereits in den Saisons 2014/15 und 2015/16 erkämpfte er sich als junges Talent einen Stammplatz beim FC Winterthur. In der laufenden Saison spielt der Innenverteidiger für den FC Wohlen.