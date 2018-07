Gegen Aarau drehte Davide Callà in der zweiten Halbzeit auf und erzielte zwei Tore. (Archivfoto: Marc Dahinden)

Winterthur hat den Fehlstart in die Challenge-League-Saison nach dem 0:2 in Wil korrigiert. Vor 3400 Zuschauern gewann das Team von Ralf Loose dank einer Leistungssteigerung nach der Pause mit 3:1 gegen Aarau.

Erfolgreiche Rückkehr

Nach dem Führungstor von Karim Gazzetta (64.) war es Davide Callà, der mit zwei sehenswerten Treffern in der 77. und 86. Minute für die Entscheidung sorgte. Für den mittlerweile 33-jährigen Callà war es nach vielen Jahren in der Super League (GC, St. Gallen, Basel) eine erfolgreiche Rückkehr auf die Schützenwiese. Zuvor trat er hier nur für die Junioren des FCW an.

Das Gäste-Team von Trainer Patrick Rahmen ist nach dem 0:2 in der Startrunde gegen Servette immer noch ohne Punkte. Einziger Torschütze am Freitag war Almeida in der Nachspielzeit. (sda)