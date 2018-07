Die Fähnchen und die Glocke an ihrem Rad sind ihr Markenzeichen. (Foto: Elena Willi)

Anja Gillmann kann ihren Arbeitsplatz mit dem Velo erreichen, was sie sehr schätzt. (Foto: Elena Willi)

Anja Gillmann streift mit ihrem Zweirad der Marktgasse entlang. «Ich habe ein E-Bike, wegen meiner Arbeit», erzählt die 41-Jährige. Sie sei an fünf verschiedenen Standorten tätig, welche sie ständig wechsle. «Von meinem alten Rad konnte ich mich bis jetzt aber trotzdem nicht trennen», gesteht die Winterthurerin.

Ihren anderen Drahtesel lässt sie aber nicht einfach zu Hause verstauben. «Ich brauche es schon immer noch.» Wenn sie ihr Velo am Bahnhof stehen lassen müsse, dann nehme sie dafür immer ihr altes Rad.

Beide Zweiräder werden gleichermassen gut gepflegt. «Mein Mann ölt und repariert sie regelmässig, das ist wirklich ein super Service.» An ihrem Velo sei ihr besonders die Glocke wichtig. «Diese darf nicht aggressiv klingen. ‹Ding-Dong› ist mir am liebsten.»

Was einem neben der grossen Klingel noch auffällt, sind die bunten Fähnchen, die an ihrem Velo wehen. «Sie bringen mir Glück und machen mir einfach Freunde, weil sie so bunt sind», meint die Fahrradbegeisterte lachend.