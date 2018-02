Bundesrätin Simonetta Sommaruga war am Donnerstag zu Gast in Winterthur. (Fotos: Talina Steinmetz)

«Winterthur hat Vorbildcharakter.» Mit diesen Worten lobte Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) die Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention. Die Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements war gestern im Kanton Zürich unterwegs und machte sich ein Bild von bestehenden Werkzeugen im Bereich der Extremismusbekämpfung.

Bevor sie in Winterthur Halt machte, liess sich Simonetta Sommaruga in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf Instrumente zum Bedrohungsmanagement erklären.

Winterthurer Fachstelle als gutes Beispiel

Den Grund ihres Besuchs erklärte die Bundesrätin an der Pressekonferenz am Donnerstagsabend gleich selbst. «Im Dezember hat der Bund zusammen mit den Kantonen, Städten und Gemeinden einen nationalen Aktionsplan gegen Radikalisierung und Gewalt-Extremismus verabschiedet. Dieser enthält 26 verschiedene Massnahmen, die vor allem von den Kantonen umgesetzt werden müssen.»

«Die Winterthurer Extremismus-Fachstelle ist ein sehr gutes Beispiel.»

Simonetta Sommaruga, Bundesrätin

Im Kanton Zürich habe sie sich deshalb unter anderem mit Regierungsrätin Jacqueline Fehr und dem Delegierten des Sicherheitsverbunds Schweiz, André Duvillard, Projekte angesehen, die im nationalen Aktionsplan (NAP) eine wichtige Rolle spielen. Simonetta Sommaruga erklärte: «Es geht dabei um Prävention, aber auch um Interdisziplinarität. Verschiedene Stellen und Behörden müssen frühzeitig und gut zusammenarbeiten. Die Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention ist in dieser Hinsicht ein sehr gutes Beispiel.»

Von Erfahrungen lernen

Wichtig seien bei der Präventionsarbeit auch die Nähe zur Bevölkerung, der Vertrauensaufbau, die Integration und die Zusammenarbeit mit jungen Menschen. Auch in diesen Bereichen sei die Winterthurer Fachstelle unter der Führung von Stadtrat Nicolas Galladé ein Musterbeispiel. Jacqueline Fehr, Justizvorsteherin des Kanton Zürichs, betont: «Es ist wichtig, dass wir auch andere Kantone, Städte und Gemeinden ermutigen, solche Anlaufstellen zu definieren und bekannt zu machen.» So könne schweizweit ein gutes Netzwerk entstehen.

«Winterthur kann von Erfahrungen profitieren.»

Nicolas Galladé, Stadtrat

Sozialvorsteher Nicolas Galladé freute sich über das viele Lob. «Aus städtischer Sicht erhofft man natürlich auch, dass ein Wissenstransfer stattfindet und Erfahrungen ausgetauscht werden. So kann auch Winterthur profitieren und sich noch besser aufstellen. Da sind wir auf sehr gutem Weg.»